В Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по делу отстраненных спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля в связи с письмом российского шорт-трекиста Виктора Ана к президенту Международного олимпийского комитета.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это их право. Безусловно, мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с МОК с тем, чтобы ситуация была прояснена и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены».
В послании, адресованном главе МОК Томасу Баху, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку потребовал назвать причины недопуска к Играм в Пхёнчхане. Текст опубликован на сайте Союза конькобежцев России. Виктор Ан заявил, что изучил критерии, которыми руководствовался МОК, и пришел к выводу, что ни по одному из них не может оказаться в списке не допущенных до Олимпиады. Атлета также возмутил тот факт, что конкретная причина недопуска до сих пор не названа и провоцирует о нем разговоры как о спортсмене, употреблявшем допинг. И это, по словам Ана, стало причиной недоверия со стороны спортивной общественности. Чемпион написал письмо в МОК вслед за биатлонистом Антоном Шипулиным и фигуристом Иваном Букиным.
Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель — получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!
МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, помимо Виктора Ана, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова.
Комментарии