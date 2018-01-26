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    В Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по делу отстраненных спортсменов

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    В Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по делу отстраненных спортсменов

    В Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по делу отстраненных спортсменов

    В Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по делу отстраненных спортсменов
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля в связи с письмом российского шорт-трекиста Виктора Ана к президенту Международного олимпийского комитета.

    Песков напомнил, что ряд спортсменов отстаивают свои права в судебном порядке, другие апеллируют к общественному мнению или руководству МОК, сообщает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это их право. Безусловно, мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с МОК с тем, чтобы ситуация была прояснена и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены».

    смотретьВиктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры
    Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры
    В послании, адресованном главе МОК Томасу Баху, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку потребовал назвать причины недопуска к Играм в Пхёнчхане. Текст опубликован на сайте Союза конькобежцев России. Виктор Ан заявил, что изучил критерии, которыми руководствовался МОК, и пришел к выводу, что ни по одному из них не может оказаться в списке не допущенных до Олимпиады. Атлета также возмутил тот факт, что конкретная причина недопуска до сих пор не названа и провоцирует о нем разговоры как о спортсмене, употреблявшем допинг. И это, по словам Ана, стало причиной недоверия со стороны спортивной общественности. Чемпион написал письмо в МОК вслед за биатлонистом Антоном Шипулиным и фигуристом Иваном Букиным.

    Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель — получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!

    Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)



    МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, помимо Виктора Ана, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова.

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