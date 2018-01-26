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    Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры. МОК, Олимпиада, спорт, шорт-трек. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры

    Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры

    13 комментариев
    • Фото: Гердо Владимир / ТАСС
    Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК <nobr>из-за</nobr> недопуска на Игры

    Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК из-за недопуска на Игры

    Виктор Ан обратился с открытым письмом к МОК <nobr>из-за</nobr> недопуска на Игры
    • Фото: Гердо Владимир / ТАСС

      • Шорт-трекист Виктор Ан написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. МОК не выдал российскому спортсмену южнокорейского происхождения приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

      Текст письма Виктора Ана размещен на сайте Союза конькобежцев России. В своем послании Ан подчеркнул, что на протяжении своей карьеры в шорт-треке ни разу не дал повода усомниться в «чистоте» завоеванных им титулов.

      Виктор Ан: «Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, „чистый“ спортсмен заслуживает право в них участвовать, но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения».

      Ан изучил критерии, которыми МОК руководствовался при принятии решения о приглашении российских спортсменов на Олимпиаду, но не нашел причину для своего недопуска.

      Виктор Ан: «Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр».

      Спортсмен возмущен тем, что конкретная причина его недопуска до сих пор не названа.

      Виктор Ан: «В этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности».

      Ан надеется, что МОК озвучит ему причину, по которой он не получил приглашение на Игры. Тогда спортсмен сможет «отстоять свою честь и достоинство», на что, как он подчеркнул, имеет полное право. Он также добавил, что считает себя вправе надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников и журналистов после стольких лет в шорт-треке и при том, что нет никаких доказательств его вины.

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