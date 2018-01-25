В российскую заявку на Олимпиаду вошли 169 спортсменов

В окончательно заявку российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 спортсменов. Об этом объявил первый
вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Заявку команды, которая будет выступать в статусе «олимпийских атлетов из России», ОКР утвердил совместно с национальными и международными федерациями. Общая заявка спортсменов с сопровождающими — 340 человек.
Поздняков пояснил, что «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
Станислав Поздняков: «К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку. Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, был отлучены от Олимпийских игр».
Министр спорта РФ Павел Колобков в свою очередь подчеркнул, что включенные в заявку спортсмены будут сами решать, ехать ли им на Игры. Бойкот в ОКР назвали непродуктивной формой протеста.
Павел Колобков: «169 — это официальный список, при этом спортсмены сами решают, ехать ли. Это окончательный список».
Министр также подчеркнул, что российская сторона не согласна со списком критериев Международного олимпийского комитета по допуску на Олимпиаду, намерена «получить конкретику по каждому спортсмену», а юристы уже рассматривают вариант оспаривания списка. В Минспорте пообещали бороться до последнего за каждого спортсмена.
Павел Колобков: «База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа. Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. Всемирное антидопинговое агентство делало свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством».
Ранее сегодня в МОК не исключили пересмотра дел некоторых спортсменов.
Для отстраненных от Олимпиады атлетов в России будет организован ряд альтернативных турниров.
Поздняков пояснил, что «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
Станислав Поздняков: «К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку. Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, был отлучены от Олимпийских игр».
Министр спорта РФ Павел Колобков в свою очередь подчеркнул, что включенные в заявку спортсмены будут сами решать, ехать ли им на Игры. Бойкот в ОКР назвали непродуктивной формой протеста.
Павел Колобков: «169 — это официальный список, при этом спортсмены сами решают, ехать ли. Это окончательный список».
Министр также подчеркнул, что российская сторона не согласна со списком критериев Международного олимпийского комитета по допуску на Олимпиаду, намерена «получить конкретику по каждому спортсмену», а юристы уже рассматривают вариант оспаривания списка. В Минспорте пообещали бороться до последнего за каждого спортсмена.
Павел Колобков: «База московской лаборатории учитывалась МОК. Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа. Там можно было менять любые данные до лета 2016 года. Всемирное антидопинговое агентство делало свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Она не может служить доказательством».
Ранее сегодня в МОК не исключили пересмотра дел некоторых спортсменов.
Для отстраненных от Олимпиады атлетов в России будет организован ряд альтернативных турниров.
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