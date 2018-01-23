ОКР: Устюгова, Шипулина и Ана не пускают на Олимпиаду

Биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и
шорт-трекист Виктор Ан не попали в список россиян, приглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане.
Как рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, накануне список спортсменов, которых решили пустить на Игры, представил Международный олимпийский комитет (МОК). Однако в список не попали сразу несколько ведущих российских спортсменов, у которых никогда не было проблем с допингом, в том числе шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, чемпион Игр в Сочи Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который в прошлом году стал победителем многодневки «Тур де Ски».
Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР: «К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами».
Поздняков сообщил, что сегодня же ОКР направит официальное письмо в МОК с требованием объяснить, почему определенные спортсмены не были включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. При этом Поздняков подчеркнул, что пока вся информация носит предварительный характер, передает ТАСС.
Напомним, 5 декабря исполком МОК после допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил российскую сборную от Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Поехать на Олимпиаду разрешили «чистым» спортсменам, они будут выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.
Отметим, что накануне СМИ сообщили, что комиссия по допуску МОК не разрешила поехать на Игры Виктору Ану. Дело в том, что фамилия знаменитого атлета упоминалась в скандальном докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР: «К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами».
Поздняков сообщил, что сегодня же ОКР направит официальное письмо в МОК с требованием объяснить, почему определенные спортсмены не были включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. При этом Поздняков подчеркнул, что пока вся информация носит предварительный характер, передает ТАСС.
Напомним, 5 декабря исполком МОК после допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил российскую сборную от Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Поехать на Олимпиаду разрешили «чистым» спортсменам, они будут выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.
Отметим, что накануне СМИ сообщили, что комиссия по допуску МОК не разрешила поехать на Игры Виктору Ану. Дело в том, что фамилия знаменитого атлета упоминалась в скандальном докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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