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    СМИ: олимпийского чемпиона Виктора Ана не пустили на Игры-2018

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    • Фото: Пронин Андрей / ТАСС
    СМИ: олимпийского чемпиона Виктора Ана не пустили на <nobr>Игры-2018</nobr>

    СМИ: олимпийского чемпиона Виктора Ана не пустили на Игры-2018

    СМИ: олимпийского чемпиона Виктора Ана не пустили на <nobr>Игры-2018</nobr>
  • Фото: Пронин Андрей / ТАСС

    • Знаменитый шорт-трекист Виктор Ан не сможет принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    Шестикратного олимпийского чемпиона и нескольких его коллег по сборной России вычеркнула из списка кандидатов на поездку в Пхёнчхан комиссия по допуску МОК. Дело в том, что фамилия Ана упоминалась в скандальном докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник.

    В Союзе конькобежцев России уже заявили, что ничего не знают о решении комиссии МОК, однако информацию об отстранении Ана подтвердил и источник ТАСС. По словам собеседника агентства, Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, а также не допущены его партнеры по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

    Отметим, что ранее Виктор Ан, который до декабря 2011 года представлял Южную Корею, говорил, что готов поехать на Игры в нейтральном статусе, и подчеркивал, что готовился к соревнованиям в Пхёнчхане четыре года.

    5 декабря исполком МОК, вследствие допингового скандала, запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако дал возможность «чистым» спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.

    смотретьCAS готовится рассмотреть жалобы отстраненных от Игр российских атлетов
    CAS готовится рассмотреть жалобы отстраненных от Игр российских атлетов
    Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии проведет слушания по делам российских спортсменов, которые были отстранены от соревнований из-за обвинений в допинговых нарушениях во время зимней Олимпиады в Сочи. Апелляции 39 российских спортсменов должны быть заслушаны до субботы, 27 января. Решение же ожидается 30 или 31 января.

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