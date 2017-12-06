«Не могу сдаться»: олимпийский чемпион Виктор Ан готов выступить на Играх-2018

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шорт-трекист Виктор Ан заявил, что собирается принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
По словам шестикратного олимпийского чемпиона, если сборная России не будет бойкотировать Игры, он поедет в южнокорейский Пхёнчхан в нейтральном статусе.
При этом российский спортсмен, который до декабря 2011 года представлял Южную Корею, подчеркнул, что готовился к Играм четыре года, передает РИА Новости.
Виктор Ан: «Если Россия не будет бойкотировать Игры, то я поеду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться».
Напомним, накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Теперь решение о том, ехать или не ехать на Игры, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.
Между тем сразу несколько российских спортивных федераций заявили, что помогут атлетам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. С призывом поддержать олимпийцев выступили и многие известные спортсмены. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал решение исполкома МОК «трагическим для нашего спорта», но призвал болельщиков не раскалываться на два лагеря и не переставать поддерживать спортсменов, даже если они решат выступать в нейтральном статусе.
При этом российский спортсмен, который до декабря 2011 года представлял Южную Корею, подчеркнул, что готовился к Играм четыре года, передает РИА Новости.
Виктор Ан: «Если Россия не будет бойкотировать Игры, то я поеду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться».
Напомним, накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Теперь решение о том, ехать или не ехать на Игры, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.
Между тем сразу несколько российских спортивных федераций заявили, что помогут атлетам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. С призывом поддержать олимпийцев выступили и многие известные спортсмены. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал решение исполкома МОК «трагическим для нашего спорта», но призвал болельщиков не раскалываться на два лагеря и не переставать поддерживать спортсменов, даже если они решат выступать в нейтральном статусе.
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