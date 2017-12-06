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    «Не могу сдаться»: олимпийский чемпион Виктор Ан готов выступить на Играх-2018

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    «Не могу сдаться»: олимпийский чемпион Виктор Ан готов выступить на <nobr>Играх-2018</nobr>

    «Не могу сдаться»: олимпийский чемпион Виктор Ан готов выступить на Играх-2018

    «Не могу сдаться»: олимпийский чемпион Виктор Ан готов выступить на <nobr>Играх-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Знаменитый шорт-трекист Виктор Ан заявил, что собирается принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    По словам шестикратного олимпийского чемпиона, если сборная России не будет бойкотировать Игры, он поедет в южнокорейский Пхёнчхан в нейтральном статусе.

    При этом российский спортсмен, который до декабря 2011 года представлял Южную Корею, подчеркнул, что готовился к Играм четыре года, передает РИА Новости.

    Виктор Ан: «Если Россия не будет бойкотировать Игры, то я поеду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться».

    Напомним, накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Теперь решение о том, ехать или не ехать на Игры, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.

    смотретьОлимпийский чемпион Чепиков призвал поддержать выступление спортсменов под нейтральным флагом
    Олимпийский чемпион Чепиков призвал поддержать выступление спортсменов под нейтральным флагом
    Между тем сразу несколько российских спортивных федераций заявили, что помогут атлетам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. С призывом поддержать олимпийцев выступили и многие известные спортсмены. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал решение исполкома МОК «трагическим для нашего спорта», но призвал болельщиков не раскалываться на два лагеря и не переставать поддерживать спортсменов, даже если они решат выступать в нейтральном статусе.

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