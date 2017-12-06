Олимпийский чемпион Чепиков призвал поддержать выступление спортсменов под нейтральным флагом

Сегодня сразу несколько российских спортивных федераций заявили, что помогут тем атлетам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. С призывом к болельщикам сплотиться и поддержать наших олимпийцев, даже если они будут соревноваться под нейтральным флагом, обратился двукратный олимпийский чемпион, биатлонист, депутат Госдумы Сергей Чепиков.
В интервью НТВ двукратный олимпийский чемпион назвал решение исполкома МОК отстранить сборную России от Олимпиады «трагическим для нашего спорта» и призвал общество поддержать тех спортсменов, которые согласятся выступать на Играх под нейтральным флагом.
Сергей Чепиков, депутат Госдумы РФ: «Я призываю, чтобы общество, и общество болельщиков в том числе, не раскололось на два лагеря. Тех спортсменов, которые примут решение выступать, нужно все равно поддержать, болеть за них, ведь они все равно представляют нашу страну».
Ранее стало известно, что решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.
Сергей Чепиков: «Я думаю, если они объединятся и примут решение [ехать] коллегиально, то это будет хорошо, и для наших болельщиков в том числе».
Сергей Чепиков, депутат Госдумы РФ: «Я призываю, чтобы общество, и общество болельщиков в том числе, не раскололось на два лагеря. Тех спортсменов, которые примут решение выступать, нужно все равно поддержать, болеть за них, ведь они все равно представляют нашу страну».
Ранее стало известно, что решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.
Сергей Чепиков: «Я думаю, если они объединятся и примут решение [ехать] коллегиально, то это будет хорошо, и для наших болельщиков в том числе».
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