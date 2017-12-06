«Убийство национального спорта»: спортсмены и тренеры комментируют решение МОК

Российские спортсмены и тренеры комментируют решение Международного олимпийского комитета о формате участия российской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию: «Это просто убийство нашего национального спорта. Конечно, мы постараемся. Мы переживем. И не такое переживали».
Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка: «Справедливость, для любого, как я думаю, россиянина, звучит так: „чистые“ спортсмены не должны нести ответственность за некие действия, которые нам приписывают, или которые были. А это следует еще доказать».
Алексей Воевода, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ: «По хорошему счету, даже когда находили запрещенные препараты, то лишали спортсмена права на участия в соревнованиях на год, на два года. В зависимости от тяжести проступка. А сейчас за что лишают права спортсменов участвовать в Играх? Причем пожизненно? Это не по-спортивному».
За рубежом выводы международного олимпийского комитета вызвали неоднозначную реакцию у спортсменов и чиновников.
Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион по биатлону: «С одной стороны, я против коллективных штрафов. С другой, после всех обнаруженных за последние годы положительных допинг-проб, я потерял доверие».
Вернер Шустер, тренер сборной ФРГ по прыжкам с трамплина: «Коллективные штрафы — это всегда очень сложно. Но если правила систематически нарушают, на это необходимо отреагировать»
Решение МОК поддержали в США. В Олимпийском комитете Германии назвали отстранение России «драконовским наказанием». А греческие спортивные чиновники выразили сожаление, подчеркнув, что в Играх нуждаются все страны.
Напомним, во вторник, 5 декабря, в Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом глава МОК заявил, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, выступая под олимпийским флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут.
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений. Решение МОК об условиях участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 комментируют спортсмены и тренеры, спортивные чиновники и российские политики. Решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.
Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка: «Справедливость, для любого, как я думаю, россиянина, звучит так: „чистые“ спортсмены не должны нести ответственность за некие действия, которые нам приписывают, или которые были. А это следует еще доказать».
Алексей Воевода, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ: «По хорошему счету, даже когда находили запрещенные препараты, то лишали спортсмена права на участия в соревнованиях на год, на два года. В зависимости от тяжести проступка. А сейчас за что лишают права спортсменов участвовать в Играх? Причем пожизненно? Это не по-спортивному».
За рубежом выводы международного олимпийского комитета вызвали неоднозначную реакцию у спортсменов и чиновников.
Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион по биатлону: «С одной стороны, я против коллективных штрафов. С другой, после всех обнаруженных за последние годы положительных допинг-проб, я потерял доверие».
Вернер Шустер, тренер сборной ФРГ по прыжкам с трамплина: «Коллективные штрафы — это всегда очень сложно. Но если правила систематически нарушают, на это необходимо отреагировать»
Решение МОК поддержали в США. В Олимпийском комитете Германии назвали отстранение России «драконовским наказанием». А греческие спортивные чиновники выразили сожаление, подчеркнув, что в Играх нуждаются все страны.
Напомним, во вторник, 5 декабря, в Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом глава МОК заявил, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, выступая под олимпийским флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут.
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений. Решение МОК об условиях участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 комментируют спортсмены и тренеры, спортивные чиновники и российские политики. Решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря.
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