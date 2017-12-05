Клинцевич: великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду

Российский политики комментируют решение МОК о формате участия российской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Франц Клинцевич, первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Не знаю, каким в конечном счете будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало „инкогнито“ ехать на Олимпиаду. Можно констатировать, что МОК не сумел или не захотел противостоять тому огромному давлению, которое на него оказывалось. Решение МОК, под каким бы соусом оно ни подавалось, следует трактовать как новую попытку изолировать Россию. Страшный удар нанесен не только по олимпийскому движению. Под удар попали отношения между народами как стержень мировой безопасности в целом».
По мнению главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, в решении Международного олимпийского комитета по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 нет логики. Федотов уверен в том, что если спортсмены не употребляли допинг, то они имеют полное право выступать под флагом своей страны.
Михаил Федотов, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ): «Я очень сожалению, что Международный олимпийский комитет принял такое решение. Оно мне кажется весьма странным. Если речь идет о спортсменах, которых никто не уличил в применении допинга, почему они должны выступать под олимпийским флагом, а не под флагом своей страны? Я считаю, что в этом решении нет логики. Если спортсмены чистые, то они имеют полное право выступать под флагом своей страны. В противном случае, спортсмены всех других стран, не уличенные в допинге, тоже должны выступать под олимпийским флагом. Этого требует принцип равенства всех перед законом».
Ранее на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Таким образом, на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане поедут лишь отдельные «чистые» российские спортсмены. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн также будет заменен на олимпийский. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут: вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. От участия в Олимпийских играх отстранен бывший заместитель Мутко на посту министра спорта Юрий Нагорных, приостановлено членство в МОК главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. МОК также исключил бывшего гендиректора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии «Пекин-2022».
По мнению главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, в решении Международного олимпийского комитета по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 нет логики. Федотов уверен в том, что если спортсмены не употребляли допинг, то они имеют полное право выступать под флагом своей страны.
Михаил Федотов, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ): «Я очень сожалению, что Международный олимпийский комитет принял такое решение. Оно мне кажется весьма странным. Если речь идет о спортсменах, которых никто не уличил в применении допинга, почему они должны выступать под олимпийским флагом, а не под флагом своей страны? Я считаю, что в этом решении нет логики. Если спортсмены чистые, то они имеют полное право выступать под флагом своей страны. В противном случае, спортсмены всех других стран, не уличенные в допинге, тоже должны выступать под олимпийским флагом. Этого требует принцип равенства всех перед законом».
Ранее на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Таким образом, на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане поедут лишь отдельные «чистые» российские спортсмены. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн также будет заменен на олимпийский. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут: вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. От участия в Олимпийских играх отстранен бывший заместитель Мутко на посту министра спорта Юрий Нагорных, приостановлено членство в МОК главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. МОК также исключил бывшего гендиректора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии «Пекин-2022».
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