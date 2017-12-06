Замахиваться на чужие судьбы не нужно: Тарасова считает, что нельзя давить на спортсменов из-за решения МОК

Что думает о ситуации вокруг российских олимпийцев легендарный тренер Татьяна Тарасова? Что посоветует она российским спортсменам: выступать или не выступать в Южной Корее?
В России решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации Олимпийского комитета России и о том, что российские спортсмены, в чьих пробах не был обнаружен допинг, смогут выступить на Играх-2018 в Пхёнчхане только под нейтральным флагом, уже назвали нелогичным и «немыслимым по жестокости». Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Другой зампред Игорь Лебедев сравнил выступление спортсменов под белым флагом с унижением государственного масштаба.
Сами олимпийцы примут решение по поводу позиции Международного олимпийского комитета 12 декабря. Но большинство федераций уже высказались за допуск спортсменов на соревнования под нейтральным флагом.
Решение МОК прокомментировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова. По ее мнению, никто не имеет права давить на спортсменов, и только им следует принимать решение, участвовать ли в Олимпиаде на таких условиях.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР: «Я бы согласилась выступать под нейтральным флагом, тем более, там будет написано, что это русская команда. И вообще, мы не имеем права „наступать“ на своих спортсменов и тренеров, у которых жизнь одна».
Тарасова также довольно резко высказалась в адрес тех, кто считает, что российские спортсмены должны проигнорировать зимнюю Олимпиаду из-за несправедливого решения МОК.
Татьяна Тарасова: «Дураки, ответственности не имеете. Чужими судьбами нельзя так распоряжаться. Вы распоряжайтесь судьбами своими, и, если получится, ваших детей. А замахиваться на чужие судьбы не нужно. У нас нет коллективной ответственности за то, что кто-то что-то сделал неправильно. Поэтому спортсмены могут выступать, и от этого хуже они не станут, и любить мы их не будем меньше».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об участии сборной России в Играх в Пхёнчхане в 2018 году под олимпийским флагом. Жуков назвал решение МОК противоречивым, но отметил команда будет называться «олимпийские спортсмены России». По словам Жукова, все санкции и расследования в отношении российских спортсменов прекратятся после снятия санкций с Олимпийского комитета России, если Игры в Пхёнчхане пройдут без нарушений. Жуков также подчеркнул, что комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида в ходе расследования не нашла подтверждений обвинениям в якобы существующей государственной поддержке применения допинга спортсменами.
Сами олимпийцы примут решение по поводу позиции Международного олимпийского комитета 12 декабря. Но большинство федераций уже высказались за допуск спортсменов на соревнования под нейтральным флагом.
Решение МОК прокомментировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова. По ее мнению, никто не имеет права давить на спортсменов, и только им следует принимать решение, участвовать ли в Олимпиаде на таких условиях.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР: «Я бы согласилась выступать под нейтральным флагом, тем более, там будет написано, что это русская команда. И вообще, мы не имеем права „наступать“ на своих спортсменов и тренеров, у которых жизнь одна».
Тарасова также довольно резко высказалась в адрес тех, кто считает, что российские спортсмены должны проигнорировать зимнюю Олимпиаду из-за несправедливого решения МОК.
Татьяна Тарасова: «Дураки, ответственности не имеете. Чужими судьбами нельзя так распоряжаться. Вы распоряжайтесь судьбами своими, и, если получится, ваших детей. А замахиваться на чужие судьбы не нужно. У нас нет коллективной ответственности за то, что кто-то что-то сделал неправильно. Поэтому спортсмены могут выступать, и от этого хуже они не станут, и любить мы их не будем меньше».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об участии сборной России в Играх в Пхёнчхане в 2018 году под олимпийским флагом. Жуков назвал решение МОК противоречивым, но отметил команда будет называться «олимпийские спортсмены России». По словам Жукова, все санкции и расследования в отношении российских спортсменов прекратятся после снятия санкций с Олимпийского комитета России, если Игры в Пхёнчхане пройдут без нарушений. Жуков также подчеркнул, что комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида в ходе расследования не нашла подтверждений обвинениям в якобы существующей государственной поддержке применения допинга спортсменами.
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