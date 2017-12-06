Речь Евгении Медведевой произвела впечатление на чиновников МОК

Россию отстранили от Олимпиады в Пхёнчхане. Почему не услышали в Лозанне доводы наших спортсменов? Неужели, решение окончательное? И кому Россия еще осталась должна миллионы долларов?
Во вторник вся страна с нетерпением ждала новостей из Лозанны. На то чтобы принять судьбоносное для российской сборной решение у Международного олимпийского комитета ушел почти весь день. Убеждать чиновников МОК доверили фигуристке Евгении Медведевой. Ей только недавно исполнилось 18 лет, а она уже завоевала любовь миллионов людей по всей планете, установила не один мировой рекорд, дважды брала золото мирового первенства и не проиграла ни одного старта на взрослом уровне. И вот все ради чего? Чтобы из-за прихоти каких-то чиновников остаться без главных в карьере любого спортсмена состязаний?
Даже если допустить, что лишенные сочинских наград спортсмены и правда принимали допинг, хотя никаких доказательств этого так никто и не предъявил, почему страдать из-за этого должна вся команда, вся страна? Ведь вместе с Медведевой Олимпиаду могут отнять у фигуристки Алины Загитовой, конькобежца Павла Кулижникова, биатлониста Антона Шипулина других звездных лыжников, скелетонистов, сноубордистов, не говоря уже о командах по кёрлингу или хоккею. Это сотни людей, которые упорно шли и готовились к Олимпиаде. Они-то причем? Что за принцип коллективной ответственности?
И вот ровно в 21:30 решение было принято: российская сборная отстранена от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, а Олимпийский комитет России дисквалифицирован. За принятием решения МОК в Лозанне следил обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Главное то, что российские спортсмены все же смогут поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане и выступать, пусть даже и под найтральным флагом.
Томас Бах, президент МОК: «Это была беспрецедентная атака на честность Олимпийских игр. Поэтому исполком МОК принял такое решение».
Плюсы в том, что в Лозанне на заседании исполкома МОК дали выступить представителям России. В заседании приняли участие президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. И многие говорят о том, что возможность какого-то компромисса появилась в головах у чиновников МОК именно в тот момент, когда слово взяла Евгения Медведева.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России: «Решение не имеет прецедентов в истории Олимпийского движения. Решение очень жесткое. Я думаю, что выступление Жени сыграло большую роль в том, что было принято решение о том, что все наши команды смогут участвовать».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Даже если допустить, что лишенные сочинских наград спортсмены и правда принимали допинг, хотя никаких доказательств этого так никто и не предъявил, почему страдать из-за этого должна вся команда, вся страна? Ведь вместе с Медведевой Олимпиаду могут отнять у фигуристки Алины Загитовой, конькобежца Павла Кулижникова, биатлониста Антона Шипулина других звездных лыжников, скелетонистов, сноубордистов, не говоря уже о командах по кёрлингу или хоккею. Это сотни людей, которые упорно шли и готовились к Олимпиаде. Они-то причем? Что за принцип коллективной ответственности?
И вот ровно в 21:30 решение было принято: российская сборная отстранена от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, а Олимпийский комитет России дисквалифицирован. За принятием решения МОК в Лозанне следил обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Главное то, что российские спортсмены все же смогут поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане и выступать, пусть даже и под найтральным флагом.
Томас Бах, президент МОК: «Это была беспрецедентная атака на честность Олимпийских игр. Поэтому исполком МОК принял такое решение».
Плюсы в том, что в Лозанне на заседании исполкома МОК дали выступить представителям России. В заседании приняли участие президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. И многие говорят о том, что возможность какого-то компромисса появилась в головах у чиновников МОК именно в тот момент, когда слово взяла Евгения Медведева.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России: «Решение не имеет прецедентов в истории Олимпийского движения. Решение очень жесткое. Я думаю, что выступление Жени сыграло большую роль в том, что было принято решение о том, что все наши команды смогут участвовать».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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