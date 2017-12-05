Жуков: все ограничения и санкции с Олимпийского комитета России будут сняты

Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции с ОКР, если
Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об участии сборной России в Играх в Пхёнчхане в 2018 году под олимпийским флагом. Жуков назвал решение МОК противоречивым, но отметил в нем как отрицательные, так и положительные стороны.
Александр Жуков, глава ОКР: «МОК принял важное решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018. Решение, сразу скажу, противоречивое. Есть положительные стороны и отрицательные. МОК допустил всех „чистых“ спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — команда будет называться „олимпийские спортсмены России“».
По словам Жукова, все санкции и расследования в отношении российских спортсменов прекратятся после снятия санкций с Олимпийского комитета России, цитирует «Интерфакс».
Александр Жуков: «Если Олимпийские игры пройдут нормально и не будет никаких нарушений, то временная приостановка членства Олимпийского комитета России будет снята. Одно из положительных решений заключается в том, что санкции и расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются».
Жуков также подчеркнул, что комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида в ходе расследования не нашла подтверждения обвинениям в государственной поддержке применения допинга российскими спортсменами.
Александр Жуков: «Обвинения в поддержке государством допинга не подтвердились. Комиссия Шмида не нашла этому подтверждения».
На заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Отдельные российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн также будет заменен на олимпийский. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Также под различные санкции МОК попали бывший заместитель Мутко на посту министра спорта Юрий Нагорных, бывший глава оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко и глава ОКР Александр Жуков. Олимпийский комитет России также должен будет возместить 15 млн долларов, потраченных МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
Решение принималось на основе представленных сегодня докладов двух спецкомиссий МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссии под руководством Самуэля Шмидта, которая пыталась обнаружить доказательства якобы существования в РФ господдержки системы допинга.
Александр Жуков, глава ОКР: «МОК принял важное решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018. Решение, сразу скажу, противоречивое. Есть положительные стороны и отрицательные. МОК допустил всех „чистых“ спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — команда будет называться „олимпийские спортсмены России“».
По словам Жукова, все санкции и расследования в отношении российских спортсменов прекратятся после снятия санкций с Олимпийского комитета России, цитирует «Интерфакс».
Александр Жуков: «Если Олимпийские игры пройдут нормально и не будет никаких нарушений, то временная приостановка членства Олимпийского комитета России будет снята. Одно из положительных решений заключается в том, что санкции и расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются».
Жуков также подчеркнул, что комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида в ходе расследования не нашла подтверждения обвинениям в государственной поддержке применения допинга российскими спортсменами.
Александр Жуков: «Обвинения в поддержке государством допинга не подтвердились. Комиссия Шмида не нашла этому подтверждения».
На заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Отдельные российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн также будет заменен на олимпийский. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Также под различные санкции МОК попали бывший заместитель Мутко на посту министра спорта Юрий Нагорных, бывший глава оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко и глава ОКР Александр Жуков. Олимпийский комитет России также должен будет возместить 15 млн долларов, потраченных МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
Решение принималось на основе представленных сегодня докладов двух спецкомиссий МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссии под руководством Самуэля Шмидта, которая пыталась обнаружить доказательства якобы существования в РФ господдержки системы допинга.
Комментарии