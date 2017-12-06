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    Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018. МОК, Олимпиада, допинг, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018

    Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018

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    Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в <nobr>Олимпиаде-2018</nobr>

    Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018

    Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в <nobr>Олимпиаде-2018</nobr>

      Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде 2018. Такое решение приняли во вторник на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне.

      Согласно принятому накануне решению МОК, Олимпийский комитет России должен возместить Международному олимпийскому комитету 15 миллионов долларов, которые организация потратила на расследования допинговых нарушений.

      На заседании глава МОК Томас Бах подчеркнул: российские спортсмены все же смогут выступить на соревнованиях, но без флага и гимна России.

      Томас Бах, председатель МОК: «Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. „Чистые“ спортсмены смогут выступить на соревнованиях под символом „Олимпийский спортсмен из России“. Такое название будет указано и на форме спортсменов. На всех церемониях награждения вместо гимна России прозвучит олимпийский гимн».

      Решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

      Александр Жуков, президент Олимпийского комитета РФ: «Нам предстоит обсудить это решение. Мы предполагаем, что оно будет обсуждено на собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций. Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх».

      Ранее сообщалось, что санкции МОК коснулись и российских спортивных чиновников. От посещения Олимпиад пожизненно отстранены вице-премьер Виталий Мутко и все работники Минспорта. А генерального директора оргкомитета «Сочи» Дмитрия Чернышенко исключили из состава координационной комиссии «Пекин-2022». Чернышенко прокомментировал это решение, заявив, что достижения Олимпиады в Сочи были принесены в жертву политической конъюнктуре.

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