Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018

Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде 2018. Такое решение приняли во вторник на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне.
Согласно принятому накануне решению МОК, Олимпийский комитет России должен возместить Международному олимпийскому комитету 15 миллионов долларов, которые организация потратила на расследования допинговых нарушений.
На заседании глава МОК Томас Бах подчеркнул: российские спортсмены все же смогут выступить на соревнованиях, но без флага и гимна России.
Томас Бах, председатель МОК: «Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. „Чистые“ спортсмены смогут выступить на соревнованиях под символом „Олимпийский спортсмен из России“. Такое название будет указано и на форме спортсменов. На всех церемониях награждения вместо гимна России прозвучит олимпийский гимн».
Решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Александр Жуков, президент Олимпийского комитета РФ: «Нам предстоит обсудить это решение. Мы предполагаем, что оно будет обсуждено на собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций. Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх».
Ранее сообщалось, что санкции МОК коснулись и российских спортивных чиновников. От посещения Олимпиад пожизненно отстранены вице-премьер Виталий Мутко и все работники Минспорта. А генерального директора оргкомитета «Сочи» Дмитрия Чернышенко исключили из состава координационной комиссии «Пекин-2022». Чернышенко прокомментировал это решение, заявив, что достижения Олимпиады в Сочи были принесены в жертву политической конъюнктуре.
На заседании глава МОК Томас Бах подчеркнул: российские спортсмены все же смогут выступить на соревнованиях, но без флага и гимна России.
Томас Бах, председатель МОК: «Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. „Чистые“ спортсмены смогут выступить на соревнованиях под символом „Олимпийский спортсмен из России“. Такое название будет указано и на форме спортсменов. На всех церемониях награждения вместо гимна России прозвучит олимпийский гимн».
Решение о том, ехать или не ехать в Пхёнчхан, будут принимать сами атлеты на собрании олимпийцев 12 декабря. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Александр Жуков, президент Олимпийского комитета РФ: «Нам предстоит обсудить это решение. Мы предполагаем, что оно будет обсуждено на собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций. Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх».
Ранее сообщалось, что санкции МОК коснулись и российских спортивных чиновников. От посещения Олимпиад пожизненно отстранены вице-премьер Виталий Мутко и все работники Минспорта. А генерального директора оргкомитета «Сочи» Дмитрия Чернышенко исключили из состава координационной комиссии «Пекин-2022». Чернышенко прокомментировал это решение, заявив, что достижения Олимпиады в Сочи были принесены в жертву политической конъюнктуре.
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