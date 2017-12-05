МОК: российские спортсмены выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом

Исполком Международного олимпийского комитета огласил свое решение о формате участия российской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, а Олимпийский комитет России дисквалифицирован, говорится в пресс-релизе МОК.
Таким образом, на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане поедут лишь отдельные «чистые» российские спортсмены. У них на форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн будет заменен на олимпийский. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут: вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Его бывший заместитель на посту министра спорта Юрий Нагорных отстранен от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Кроме того, приостановлено членство в МОК главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. МОК также исключил бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии «Пекин-2022».
ОКР также обязали возместить затраты на все расследования, которые велись против российских спортсменов. Сумма компенсации составляет 15 млн долларов. Деньги пойдут на развитие международной антидопинговой системы, уточняется в пресс-релизе МОК.
Решение принималось на основе представленных сегодня докладов двух спецкомиссий МОК. Первая — комиссия под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи. На основании выводов комиссии Освальда от соревнований уже были отстранены два десятка российских спортсменов, в том числе победители и призеры Игр в Сочи. В результате Россия лишилась первого места в медальном зачете. Вторая — комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая пыталась найти доказательства причастности властей РФ к манипуляциям с допингом.
На решение исполкома МОК также могло оказать влияние принятое в октябре решение Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта «дорожной карты»: полное признание выводов комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовавшей в России госпрограммы поддержки допинга; и предоставление доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся расследованием.
Таким образом, на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане поедут лишь отдельные «чистые» российские спортсмены. У них на форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях российский гимн будет заменен на олимпийский. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут: вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Его бывший заместитель на посту министра спорта Юрий Нагорных отстранен от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Кроме того, приостановлено членство в МОК главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. МОК также исключил бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии «Пекин-2022».
ОКР также обязали возместить затраты на все расследования, которые велись против российских спортсменов. Сумма компенсации составляет 15 млн долларов. Деньги пойдут на развитие международной антидопинговой системы, уточняется в пресс-релизе МОК.
Решение принималось на основе представленных сегодня докладов двух спецкомиссий МОК. Первая — комиссия под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи. На основании выводов комиссии Освальда от соревнований уже были отстранены два десятка российских спортсменов, в том числе победители и призеры Игр в Сочи. В результате Россия лишилась первого места в медальном зачете. Вторая — комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая пыталась найти доказательства причастности властей РФ к манипуляциям с допингом.
На решение исполкома МОК также могло оказать влияние принятое в октябре решение Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта «дорожной карты»: полное признание выводов комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовавшей в России госпрограммы поддержки допинга; и предоставление доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся расследованием.
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