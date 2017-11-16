Совет учредителей WADA отказался восстановить в правах РУСАДА

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу.
Решение было принято на заседании совета учредителей WADA в Сеуле. Как сообщает ТАСС, причиной стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления.
Первый требует полного признания выводов комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системе, а второй — предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.
В России не раз опровергали обвинения в существовании некой государственной системы допинга. В частности, Владимир Путин отмечал, что допинговой системы в России никогда не создавалось, хотя проблемы с допингом в РФ, как и в любой другой стране, есть.
Владимир Путин: «В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».
Что касается передачи допинг-проб, то глава Минспорта Павел Колобков ранее завил, что Россия готова передать пробы из московской лаборатории во Всемирное антидопинговое агентство. Но только после того, как будет завершено расследование СК РФ.
Первый требует полного признания выводов комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системе, а второй — предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.
В России не раз опровергали обвинения в существовании некой государственной системы допинга. В частности, Владимир Путин отмечал, что допинговой системы в России никогда не создавалось, хотя проблемы с допингом в РФ, как и в любой другой стране, есть.
Владимир Путин: «В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».
Что касается передачи допинг-проб, то глава Минспорта Павел Колобков ранее завил, что Россия готова передать пробы из московской лаборатории во Всемирное антидопинговое агентство. Но только после того, как будет завершено расследование СК РФ.
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