Путин заявил об отсутствии системы допинга в российском спорте

В России нет системы допинга для спортсменов на государственном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Челябинского компрессорного завода.
Владимир Путин: «В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».
При этом глава государства признал, что отдельные такие случаи в России есть, как и во многих других странах, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы с ними разбираемся, работаем и будем работать».
Ранее в Следственном комитете сообщили, что слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей, удалось опровергнуть. Также в СК пообещали потребовать экстракции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова.
Родченков является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранении части из них от Олимпиады в Бразилии.
При этом глава государства признал, что отдельные такие случаи в России есть, как и во многих других странах, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы с ними разбираемся, работаем и будем работать».
Ранее в Следственном комитете сообщили, что слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей, удалось опровергнуть. Также в СК пообещали потребовать экстракции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова.
Родченков является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранении части из них от Олимпиады в Бразилии.
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