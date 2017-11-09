Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Путин заявил об отсутствии системы допинга в российском спорте

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    Путин заявил об отсутствии системы допинга в российском спорте

    Путин заявил об отсутствии системы допинга в российском спорте

    В России нет системы допинга для спортсменов на государственном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Челябинского компрессорного завода.

    Владимир Путин: «В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».

    При этом глава государства признал, что отдельные такие случаи в России есть, как и во многих других странах, передает ТАСС.

    Владимир Путин: «Мы с ними разбираемся, работаем и будем работать».

    Ранее в Следственном комитете сообщили, что слухи о существовании в РФ государственной допинговой программы, якобы созданной для завоевания спортсменами большого количества медалей, удалось опровергнуть. Также в СК пообещали потребовать экстракции из США бывшего исполняющего обязанности директора московского антидопингового центра Григория Родченкова.

    смотретьСК потребует экстрадиции Родченкова из США
    СК потребует экстрадиции Родченкова из США
    Родченков является главным свидетелем в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Именно этот доклад послужил причиной международного допинг-скандала вокруг российских спортсменов и отстранении части из них от Олимпиады в Бразилии.

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