Борцы с допингом и спортсмены выступили против коллективной ответственности россиян

Российскую сборную
из-за допингового скандала могут отстранить и от Пхёнчхана-2018, и от Токио-2020. А медали, выигранные в Сочи, продолжают отбирать. В общекомандном зачете Олимпиады-2014 Россия уже опустилась с первого на шестое место.
Президент Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков намерен бороться за две свои золотые медали до последнего.
Александр Зубков, олимпийский чемпион Сочи-2014: «Это они, а не мы должны извиняться. На этой неделе подаем иск».
Биатлонистка Яна Романова вообще заявила: она скорее выбросит свою серебряную сочинскую медаль, чем вернет ее МОК.
Яна Романова, серебряный призер Олимпиады-2014: «Обвинение выглядит смешно, но убивает тот факт, что Россию продолжают лишать медалей. Значит, получается, мы ничего не можем сделать и повлиять на ситуацию. Вот это страшно».
Кажется, эти вопросы нужно адресовать олимпийским чемпионам, пересевшим в депутатские кресла. Светлана Журова признаётся: все это время они пытаются докричаться до олимпийских чиновников.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006, депутат Государственной думы: «Сейчас нам говорят: вы нам не нужны. Мы не диктуем эти условия, мы можем сколько угодно с трибуны говорить, что это несправедливо».
Алексей Воевода, олимпийский чемпион Сочи-2014, депутат Государственной думы: «Можно подавать в суды иски, потому что это порочит честь и достоинство российского спорта».
Вот только имеет ли смысл идти туда, возмущаются бобслеисты, где спортивное правосудие столь избирательно?
Вернер Франке, профессор Гейдельбергского университета: «Почему американскую сборную не выгнали с Олимпиады после допингового скандала с BALCO в конце 90-х? В этот скандал были вовлечены главные спортивные федерации США, но ничего не произошло, ни с одним атлетом».
Виктор Конте, директор той самой компании BALCO, прямо признался: многие американские победы как минимум с конца 80-х ковались не на тренировках, а в его лабораториях.
Виктор Конте, бывший директор лаборатории BALCO: «Мы могли беспрепятственно вкалывать спортсменам стероиды, они ехали на соревнования, и все было хорошо. Это ведь как война, и мы применяли разведку. Любой врач, любой олимпийский функционер в любом виде спорте знает способ, как обойти систему контроля».
Тем временем лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выступил против принципа коллективной ответственности.
Мартен Фуркад: «Если допинг принимали несколько атлетов, то следует наказать этих людей, а не всех российских спортсменов. Я прочитал доклад Макларена, но никто не знает, что там правда, а что нет».
Ярый борец с допингом — немецкий профессор Вернер Франке тоже заступился за российских спортсменов.
Вернер Франке, профессор Гейдельбергского университета: «Проблема в том, что все это делается специально против одной страны — России. Никогда еще никто не делал ничего подобного против США или других государств».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
Александр Зубков, олимпийский чемпион Сочи-2014: «Это они, а не мы должны извиняться. На этой неделе подаем иск».
Биатлонистка Яна Романова вообще заявила: она скорее выбросит свою серебряную сочинскую медаль, чем вернет ее МОК.
Яна Романова, серебряный призер Олимпиады-2014: «Обвинение выглядит смешно, но убивает тот факт, что Россию продолжают лишать медалей. Значит, получается, мы ничего не можем сделать и повлиять на ситуацию. Вот это страшно».
Кажется, эти вопросы нужно адресовать олимпийским чемпионам, пересевшим в депутатские кресла. Светлана Журова признаётся: все это время они пытаются докричаться до олимпийских чиновников.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006, депутат Государственной думы: «Сейчас нам говорят: вы нам не нужны. Мы не диктуем эти условия, мы можем сколько угодно с трибуны говорить, что это несправедливо».
Алексей Воевода, олимпийский чемпион Сочи-2014, депутат Государственной думы: «Можно подавать в суды иски, потому что это порочит честь и достоинство российского спорта».
Вот только имеет ли смысл идти туда, возмущаются бобслеисты, где спортивное правосудие столь избирательно?
Вернер Франке, профессор Гейдельбергского университета: «Почему американскую сборную не выгнали с Олимпиады после допингового скандала с BALCO в конце 90-х? В этот скандал были вовлечены главные спортивные федерации США, но ничего не произошло, ни с одним атлетом».
Виктор Конте, директор той самой компании BALCO, прямо признался: многие американские победы как минимум с конца 80-х ковались не на тренировках, а в его лабораториях.
Виктор Конте, бывший директор лаборатории BALCO: «Мы могли беспрепятственно вкалывать спортсменам стероиды, они ехали на соревнования, и все было хорошо. Это ведь как война, и мы применяли разведку. Любой врач, любой олимпийский функционер в любом виде спорте знает способ, как обойти систему контроля».
Тем временем лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выступил против принципа коллективной ответственности.
Мартен Фуркад: «Если допинг принимали несколько атлетов, то следует наказать этих людей, а не всех российских спортсменов. Я прочитал доклад Макларена, но никто не знает, что там правда, а что нет».
Ярый борец с допингом — немецкий профессор Вернер Франке тоже заступился за российских спортсменов.
Вернер Франке, профессор Гейдельбергского университета: «Проблема в том, что все это делается специально против одной страны — России. Никогда еще никто не делал ничего подобного против США или других государств».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
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