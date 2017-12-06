Чернышенко: все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре

Глава оргкомитета
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об исключении из состава координационной комиссии Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Дмитрий Чернышенко, глава оргкомитета «Сочи-2014»: «В состав координационной комиссии МОК по подготовке Олимпийских игр „Пекин-2022“ меня лично пригласил глава МОК Томас Бах. Игры в Сочи были признаны самыми успешными в истории с точки зрения организации, и Бах хотел использовать наш опыт в подготовке Олимпиады в Пекине.
Весной 2017 года, в соответствии с ежегодной процедурой МОК, Бах пригласил меня продолжить работу в комиссии. Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи.
Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места».
Во вторник, 5 декабря, на заседании в Лозанне исполкома Международного олимпийского комитета было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Также сообщалось, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, выступая под олимпийским флагом. При этом российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Аналогичным санкциям был подвергнут бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных и действующие работники Минспорта РФ. Приостановлено членство в МОК главы Олимпийского комитета России Александра Жукова. А бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко исключили из состава координационной комиссии «Пекин-2022».
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений. Решение Международного олимпийского комитета об условиях участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и российские политики.
Весной 2017 года, в соответствии с ежегодной процедурой МОК, Бах пригласил меня продолжить работу в комиссии. Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи.
Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места».
Во вторник, 5 декабря, на заседании в Лозанне исполкома Международного олимпийского комитета было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Также сообщалось, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, выступая под олимпийским флагом. При этом российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Аналогичным санкциям был подвергнут бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных и действующие работники Минспорта РФ. Приостановлено членство в МОК главы Олимпийского комитета России Александра Жукова. А бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко исключили из состава координационной комиссии «Пекин-2022».
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений. Решение Международного олимпийского комитета об условиях участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и российские политики.
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