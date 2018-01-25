Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В МОК не исключили пересмотра дел отстраненных от Олимпиады россиян

    комментировать

    В МОК не исключили пересмотра дел отстраненных от Олимпиады россиян

    В МОК не исключили пересмотра дел отстраненных от Олимпиады россиян

    В отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список приглашенных на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, возможны дополнительные расследования.

    Об этом представитель Международного олимпийского комитета сообщил РИА Новости, отвечая на вопрос о биатлонисте Антоне Шипулине. Спортсмен, не получивший приглашение на Игры, отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке, однако ответа до сих пор не получил.

    Пресс-служба МОК: «МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными».

    Ранее сегодня МОК опубликовал список из 17 критериев, на основании которых ряд российских спортсменов остался за бортом Олимпиады. Среди пунктов есть, например, повышенный уровень соли в анализах, сведения из базы данных Московской антидопинговой лаборатории и письма о пропаже результатов проб.

    А накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы участие в Играх принимало «только молодое и „чистое“ поколение».

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru