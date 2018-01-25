В МОК не исключили пересмотра дел отстраненных от Олимпиады россиян

В отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список приглашенных на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, возможны дополнительные расследования.
Об этом представитель Международного олимпийского комитета сообщил РИА Новости, отвечая на вопрос о биатлонисте Антоне Шипулине. Спортсмен, не получивший приглашение на Игры, отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке, однако ответа до сих пор не получил.
Пресс-служба МОК: «МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными».
Ранее сегодня МОК опубликовал список из 17 критериев, на основании которых ряд российских спортсменов остался за бортом Олимпиады. Среди пунктов есть, например, повышенный уровень соли в анализах, сведения из базы данных Московской антидопинговой лаборатории и письма о пропаже результатов проб.
А накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы участие в Играх принимало «только молодое и „чистое“ поколение».
Пресс-служба МОК: «МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными».
Ранее сегодня МОК опубликовал список из 17 критериев, на основании которых ряд российских спортсменов остался за бортом Олимпиады. Среди пунктов есть, например, повышенный уровень соли в анализах, сведения из базы данных Московской антидопинговой лаборатории и письма о пропаже результатов проб.
А накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы участие в Играх принимало «только молодое и „чистое“ поколение».
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