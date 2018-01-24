Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    Глава МОК рекомендовал России ценить решение об отстранении спортсменов

    56 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Pierre Albouy
    Глава МОК рекомендовал России ценить решение об отстранении спортсменов

    Глава МОК рекомендовал России ценить решение об отстранении спортсменов

    Глава МОК рекомендовал России ценить решение об отстранении спортсменов
  • Фото: Reuters © 2018, Pierre Albouy

    • Международный олимпийский комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы уберечь страну от неприятных сюрпризов после Олимпиады, заявил глава МОК Томас Бах.

    В ходе телефонной пресс-конференции президент МОК заверил, что у комиссии, которая занималась вопросом допуска россиян к Играм, были весомые основания не выдавать приглашения ведущим спортсменам, в числе которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов и Виктор Ан.

    Томас Бах, президент МОК: «Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения».

    Бах подчеркнул, что России следует ценить предоставленную ей возможность избежать неприятных сюрпризов после Игр.

    Томас Бах: «Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов не будет. России следует ценить такую возможность».

    Говоря о запрете использования спортсменами российской символики, триколора и гимна, Бах назвал это решение сбалансированным.

    Томас Бах: «Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключаются в том, что не будет российских флага и гмина, и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны. Но, с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и „чистое“ поколение. Эти спортсмены будут послами нового, „чистого“ российского спорта».

    Президент МОК добавил, что это позволит не ставить под сомнение результаты Олимпиады в Пхёнчхане.

    Накануне МОК объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сокращено с 500 до 389. В заявлении комитета говорится, что на Олимпиаде хотят видеть только «чистых» спортсменов, но при этом отсутствие приглашения вовсе не означает, что спортсмен уличен в употреблении допинга. Антидопинговые процедуры в отношении недопущенных, возможно, будут проведены в будущем, и МОК хочет избежать вероятных допинг-скандалов.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru