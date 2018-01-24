Глава МОК рекомендовал России ценить решение об отстранении спортсменов

Международный олимпийский комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы уберечь страну от неприятных сюрпризов после Олимпиады, заявил глава МОК Томас Бах.
В ходе телефонной пресс-конференции президент МОК заверил, что у комиссии, которая занималась вопросом допуска россиян к Играм, были весомые основания не выдавать приглашения ведущим спортсменам, в числе которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов и Виктор Ан.
Томас Бах, президент МОК: «Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения».
Бах подчеркнул, что России следует ценить предоставленную ей возможность избежать неприятных сюрпризов после Игр.
Томас Бах: «Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов не будет. России следует ценить такую возможность».
Говоря о запрете использования спортсменами российской символики, триколора и гимна, Бах назвал это решение сбалансированным.
Томас Бах: «Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключаются в том, что не будет российских флага и гмина, и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны. Но, с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и „чистое“ поколение. Эти спортсмены будут послами нового, „чистого“ российского спорта».
Президент МОК добавил, что это позволит не ставить под сомнение результаты Олимпиады в Пхёнчхане.
Накануне МОК объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сокращено с 500 до 389. В заявлении комитета говорится, что на Олимпиаде хотят видеть только «чистых» спортсменов, но при этом отсутствие приглашения вовсе не означает, что спортсмен уличен в употреблении допинга. Антидопинговые процедуры в отношении недопущенных, возможно, будут проведены в будущем, и МОК хочет избежать вероятных допинг-скандалов.
Томас Бах, президент МОК: «Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения».
Бах подчеркнул, что России следует ценить предоставленную ей возможность избежать неприятных сюрпризов после Игр.
Томас Бах: «Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов не будет. России следует ценить такую возможность».
Говоря о запрете использования спортсменами российской символики, триколора и гимна, Бах назвал это решение сбалансированным.
Томас Бах: «Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключаются в том, что не будет российских флага и гмина, и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны. Но, с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и „чистое“ поколение. Эти спортсмены будут послами нового, „чистого“ российского спорта».
Президент МОК добавил, что это позволит не ставить под сомнение результаты Олимпиады в Пхёнчхане.
Накануне МОК объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сокращено с 500 до 389. В заявлении комитета говорится, что на Олимпиаде хотят видеть только «чистых» спортсменов, но при этом отсутствие приглашения вовсе не означает, что спортсмен уличен в употреблении допинга. Антидопинговые процедуры в отношении недопущенных, возможно, будут проведены в будущем, и МОК хочет избежать вероятных допинг-скандалов.
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