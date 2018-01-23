В МОК пояснили отказ приглашать россиян на Олимпиаду

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что невключение спортсмена в список участников Игр не значит, что его уличили в использовании допинга.
Руководитель Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, которая возглавила группу по рассмотрению приглашений, подчеркнула, что МОК хочет убедиться в том, что на Игры в Пхёнчхане попадут только «чистые» российские спортсмены.
Валери Фурнейрон, глава Независимой организации антидопингового тестирования: «Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга».
При этом она не исключила, что в будущем в отношении ряда спортсменов могут быть запущены антидопинговые процедуры, передает ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских спортсменов, которые не были замешаны в допинговом скандале. Среди них оказались биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также пять российских хоккеистов.
Решение МОК в спортивных федерациях назвали безосновательным и абсурдным. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «удручающими новостями» о недопуске россиян. Ожидается, что окончательный список российских атлетов, допущенных к Играм, МОК сформирует до 28 января.
Валери Фурнейрон, глава Независимой организации антидопингового тестирования: «Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга».
При этом она не исключила, что в будущем в отношении ряда спортсменов могут быть запущены антидопинговые процедуры, передает ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских спортсменов, которые не были замешаны в допинговом скандале. Среди них оказались биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также пять российских хоккеистов.
Решение МОК в спортивных федерациях назвали безосновательным и абсурдным. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «удручающими новостями» о недопуске россиян. Ожидается, что окончательный список российских атлетов, допущенных к Играм, МОК сформирует до 28 января.
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