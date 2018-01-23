«Никакой логики»: тренер Букина прокомментировал недопуск фигуриста на Игры

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, никогда не был замешан в допинговых скандалах, в его недопуске на Олимпиаду в Пхёнчхане нет логики. Об этом заявил тренер спортивного дуэта Александр Свинин.
Свинин также не уверен, что Букин и Степанова поедут на предолимпийский сбор в Японию, передает ТАСС.
Александр Свинин, тренер: «Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале».
Помимо Букина, МОК не пригласил на Олимпиаду фигуристку Ксению Столбову, которая выступает в паре с Фёдором Климовым. Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что на данный момент МОК решил не приглашать на Игры в Пхёнчхане нескольких ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новости о российских спортсменах «удручающими» и выразил надежду, что в ходе контактов с МОК удастся прояснить ситуацию.
На Играх-2018 российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны, так как членство ОКР в МОК приостановлено в связи с нарушениями антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. При этом МОК оставил возможность для чистых спортсменов участвовать в Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic Athlete from Russia (Олимпийский атлет из России — англ.) на форме.
Александр Свинин, тренер: «Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале».
Помимо Букина, МОК не пригласил на Олимпиаду фигуристку Ксению Столбову, которая выступает в паре с Фёдором Климовым. Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что на данный момент МОК решил не приглашать на Игры в Пхёнчхане нескольких ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новости о российских спортсменах «удручающими» и выразил надежду, что в ходе контактов с МОК удастся прояснить ситуацию.
На Играх-2018 российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны, так как членство ОКР в МОК приостановлено в связи с нарушениями антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. При этом МОК оставил возможность для чистых спортсменов участвовать в Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic Athlete from Russia (Олимпийский атлет из России — англ.) на форме.
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