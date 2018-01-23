МОК не пустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин отстранил от Игр в Пхёнчхане фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подчеркнули, что возмущены необоснованным, безосновательным и абсурдным решением МОК. Оно, заявили в организации, нарушает основополагающие олимпийские принципы.
ФФККР: «Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры».
Также в ФФККР пообещали всеми возможными способами отстаивать честь и достоинство российских спортсменов.
Отметим, что Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду) были включены в основной состав олимпийской сборной России. Эти спортсмены стали серебряными призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедшего недавно в Москве.
Ранее сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что МОК не включил в список спортсменов, приглашенных на Игры, сразу нескольких ведущих российских атлетов. В частности, среди них оказались биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, а также конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Кроме того, СМИ сообщили, что в список потенциальных участников Олимпийских игр не попали ведущие хоккеисты сборной России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с этими «удручающими новостями», и выразил надежду на то, в ходе контактов с МОК удастся прояснить ситуацию с именитыми российскими спортсменами.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Пустить на Игры решили только «чистых» российских спортсменов. Список атлетов, которые смогут поехать на Олимпиаду, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.
ФФККР: «Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры».
Также в ФФККР пообещали всеми возможными способами отстаивать честь и достоинство российских спортсменов.
Отметим, что Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду) были включены в основной состав олимпийской сборной России. Эти спортсмены стали серебряными призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедшего недавно в Москве.
Ранее сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что МОК не включил в список спортсменов, приглашенных на Игры, сразу нескольких ведущих российских атлетов. В частности, среди них оказались биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, а также конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Кроме того, СМИ сообщили, что в список потенциальных участников Олимпийских игр не попали ведущие хоккеисты сборной России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с этими «удручающими новостями», и выразил надежду на то, в ходе контактов с МОК удастся прояснить ситуацию с именитыми российскими спортсменами.
Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Пустить на Игры решили только «чистых» российских спортсменов. Список атлетов, которые смогут поехать на Олимпиаду, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.
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