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    МОК не пустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф, Алексей Даничев
    МОК не пустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

    МОК не пустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

    МОК не пустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф, Алексей Даничев

    • Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин отстранил от Игр в Пхёнчхане фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.

    В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подчеркнули, что возмущены необоснованным, безосновательным и абсурдным решением МОК. Оно, заявили в организации, нарушает основополагающие олимпийские принципы.

    ФФККР: «Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры».

    Также в ФФККР пообещали всеми возможными способами отстаивать честь и достоинство российских спортсменов.

    Отметим, что Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин (танцы на льду) были включены в основной состав олимпийской сборной России. Эти спортсмены стали серебряными призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедшего недавно в Москве.

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    Ранее сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что МОК не включил в список спортсменов, приглашенных на Игры, сразу нескольких ведущих российских атлетов. В частности, среди них оказались биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, а также конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Кроме того, СМИ сообщили, что в список потенциальных участников Олимпийских игр не попали ведущие хоккеисты сборной России.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с этими «удручающими новостями», и выразил надежду на то, в ходе контактов с МОК удастся прояснить ситуацию с именитыми российскими спортсменами.

    Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Пустить на Игры решили только «чистых» российских спортсменов. Список атлетов, которые смогут поехать на Олимпиаду, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.

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