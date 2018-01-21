Определен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Определен список российских фигуристов, которые выступят на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
В частности, в женскую сборную попали Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. В мужском одиночном катании будут выступать Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.
В турнире спортивных пар Россию будут представлять Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. А в танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Как сообщает ТАСС, состав был утвержден экспертной группой из 14 специалистов. Эксперты учли итоги чемпионата России, который прошел в конце декабре, и завершающегося в Москве чемпионата Европы, который стал по-настоящему триумфальным для российских спортсменов.
Состав сборной уже прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он отметил, что выбор фигуристов был ожидаем.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто „ух“».
В турнире спортивных пар Россию будут представлять Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. А в танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Как сообщает ТАСС, состав был утвержден экспертной группой из 14 специалистов. Эксперты учли итоги чемпионата России, который прошел в конце декабре, и завершающегося в Москве чемпионата Европы, который стал по-настоящему триумфальным для российских спортсменов.
Состав сборной уже прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он отметил, что выбор фигуристов был ожидаем.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто „ух“».
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