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    СМИ: ведущих российских хоккеистов не пустили на Олимпиаду

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    СМИ: ведущих российских хоккеистов не пустили на Олимпиаду

    СМИ: ведущих российских хоккеистов не пустили на Олимпиаду

    Сразу нескольких хоккеистов, играющих в сборной России ведущие роли, не включили в список спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

    Сейчас Федерация хоккея России (ФХР) ведет работу по включению спортсменов в итоговый список МОК, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Олимпийскому комитету России (ОКР).

    Фамилии хоккеистов, которые не попали список потенциальных участников Олимпийских игр, не называются.

    Отметим, что ранее сегодня в ОКР сообщили, что в предварительный список Международного олимпийского комитета (МОК) не были включены сразу несколько ведущих российских спортсменов. В частности, не оказалось в нем биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. При этом в ОКР подчеркнули, что пока это предварительная информация.

    А в Союзе конькобежцев России сообщили, что на Олимпиаду не пускают Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других лидеров российской сборной. По предварительной информации, они не получат приглашения от комиссии МОК.

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    Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Выступать в Пхёнчхане разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом.

    Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК. Как отмечал вице-премьер Виталий Мутко, российская команда на Играх будет состоять из около 200 спортсменов.

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