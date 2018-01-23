Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Песков назвал новости о Шипулине и Устюгове «удручающими». МОК, Олимпиада, Песков, допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков назвал новости о Шипулине и Устюгове «удручающими»

    Песков назвал новости о Шипулине и Устюгове «удручающими»

    6 комментариев

    Песков назвал новости о Шипулине и Устюгове «удручающими»

    Песков назвал новости о Шипулине и Устюгове «удручающими»

      В списке потенциальных участников Олимпиады в Пхёнчхане не оказалось нескольких российских спортсменов. Речь идет о биатлонисте Антоне Шипулине, лыжнике Сергее Устюгове и шорт-трекисте Викторе Ане.

      В Олимпийском комитете России отметили, что Шипулин и Устюгов не являлись фигурантами расследования комиссии Освальда и не были замешаны в допинговых скандалах, тем не менее их нет в списке возможных участников Игр. Также туда не попал шорт-трекист Виктор Ан. Накануне СМИ сообщили, что шестикратного олимпийского чемпиона, вероятно, отстранят от соревнований. Эту информацию уже прокомментировали в Кремле.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами».

      смотретьВопрос об участии россиян в Паралимпиаде решится за месяц до Игр
      Вопрос об участии россиян в Паралимпиаде решится за месяц до Игр
      В понедельник в Женеве начались слушания по делам 39 российских спортсменов, которые оспаривают пожизненное отстранение от Олимпийских игр. Рассмотрение продлится до 27 января. В ходе первого заседания показания по видеосвязи дал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Сообщается, что российским спортсменам задать ему вопросы не позволили.

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru