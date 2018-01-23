Песков назвал новости о Шипулине и Устюгове «удручающими»

В списке потенциальных участников Олимпиады в Пхёнчхане не оказалось нескольких российских спортсменов. Речь идет о биатлонисте Антоне Шипулине, лыжнике Сергее Устюгове и
шорт-трекисте Викторе Ане.
В Олимпийском комитете России отметили, что Шипулин и Устюгов не являлись фигурантами расследования комиссии Освальда и не были замешаны в допинговых скандалах, тем не менее их нет в списке возможных участников Игр. Также туда не попал шорт-трекист Виктор Ан. Накануне СМИ сообщили, что шестикратного олимпийского чемпиона, вероятно, отстранят от соревнований. Эту информацию уже прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами».
В понедельник в Женеве начались слушания по делам 39 российских спортсменов, которые оспаривают пожизненное отстранение от Олимпийских игр. Рассмотрение продлится до 27 января. В ходе первого заседания показания по видеосвязи дал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Сообщается, что российским спортсменам задать ему вопросы не позволили.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами».
В понедельник в Женеве начались слушания по делам 39 российских спортсменов, которые оспаривают пожизненное отстранение от Олимпийских игр. Рассмотрение продлится до 27 января. В ходе первого заседания показания по видеосвязи дал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Сообщается, что российским спортсменам задать ему вопросы не позволили.
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