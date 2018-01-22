«Ломают комедию»: Родченков выступил в суде с закрытым лицом

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии.
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории выступил по видеосвязи во время рассмотрения апелляций российских конькобежцев.
При этом участники слушаний увидеть Родченкова так и не смогли. Дело в том, что информатор WADA закрывал свое лицо экраном, сообщает РИА Новости.
Такой формат выступления резко раскритиковали в Госдуме. Показания Родченкова там назвали шоу и фарсом.
Дмитрий Свищев, депутат Госдумы: «Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс. Мы думали, что суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт…»
Отметим, что сейчас в CAS проходят слушания по делам российских спортсменов, которые были отстранены от соревнований из-за обвинений в допинговых нарушениях. В частности, сегодня рассматривались апелляции конькобежцев Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артёма Кузнецова и Александра Румянцева.
Ранее в CAS сообщили, что Родченков, который стал главным информатором скандального расследования WADA, и автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен только один раз выступят во время слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов. Апелляции должны быть заслушаны до субботы, 27 января. Решение же ожидается 30 или 31 января.
При этом участники слушаний увидеть Родченкова так и не смогли. Дело в том, что информатор WADA закрывал свое лицо экраном, сообщает РИА Новости.
Такой формат выступления резко раскритиковали в Госдуме. Показания Родченкова там назвали шоу и фарсом.
Дмитрий Свищев, депутат Госдумы: «Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс. Мы думали, что суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт…»
Отметим, что сейчас в CAS проходят слушания по делам российских спортсменов, которые были отстранены от соревнований из-за обвинений в допинговых нарушениях. В частности, сегодня рассматривались апелляции конькобежцев Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артёма Кузнецова и Александра Румянцева.
Ранее в CAS сообщили, что Родченков, который стал главным информатором скандального расследования WADA, и автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен только один раз выступят во время слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов. Апелляции должны быть заслушаны до субботы, 27 января. Решение же ожидается 30 или 31 января.
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