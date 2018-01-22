Скотч и белые полосы: как выглядит «нейтральная» форма российских олимпийцев

Российским спортсменам начали выдавать «нейтральную» экипировку для зимней Олимпиады в Южной Корее.

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Как отмечает корреспондент НТВ Алина Репина, российскую символику на олимпийской одежде рассмотреть можно, но для этого надо приложить значительные усилия. Например, парка из парадной формы — если растянуть вязаную деталь, то под ней вырисовываются контуры российского триколора. То есть на флаг нашили сверху белую полосу.



То же и с кроссовками: если с них отковырять скотч, то под ним обнаружится герб. По словам дизайнеров, переделать обувь они просто не успевали. Но это скорее исключение — перешивать пришлось почти все. На новой форме, согласно требованиям МОК, заменили двуглавого орла и надпись «Российская олимпийская команда» на нейтральный логотип — белый кружок, в котором написано «Олимпийский атлет из России».



Кроме того, из коллекции полностью убрали синий цвет, чтобы ничего не напоминало о триколоре. Никаких нареканий у МОК новая форма не вызвала. Таким образом парадная форма выглядит так — красные костюмы для девушек, серые для мужчин.



Спортсмены сегодня примеряли новую форму со сложными чувствами. Многие из них прямо сейчас ожидают решения о допуске к Играм.