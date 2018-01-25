МОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпиады в Пхёнчхане.
Список состоит из 17 пунктов, и даже одного из них было достаточно для отстранения спортсмена от Игр.
Критерии основаны на информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории и показаний ее бывшего главы Григория Родченкова, доклада Ричарда Макларена, итогов расследования комиссий МОК и перепроверки допинг-проб, а также карьерной истории каждого атлета.
Так, например, среди критериев — «следы вскрытия контейнеров с пробами», «подмена проб в Московской антидопинговой лаборатории» и «Дюшес». Кроме того, спортсмен не был допущен к Олимпиаде, если когда-либо был уличен в допинговых нарушениях или не явился на тестирование, не объяснив причин.
Валери Фурнейрон, глава комиссии МОК: «Для принятия решения о выдаче приглашения мы учитывали множество данных, в том числе подозрительные показатели на стероиды, несоответствия ДНК, нарушения биологического паспорта, а также изучали данные, предоставленные в отчетах Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, информацию, собранную WADA, данные, предоставленные международными федерациями по зимним видам спорта. Также мы изучили информацию из иных источников. Каждый случай рассматривался отдельно и анонимно».
Итоговый список российских спортсменов, допущенных на Игры в Пхёнчхан под нейтральным флагом, глава комиссии МОК намерен утвердить 27 января.
Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы участие в Играх принимало «только молодое и „чистое“ поколение».
Критерии основаны на информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории и показаний ее бывшего главы Григория Родченкова, доклада Ричарда Макларена, итогов расследования комиссий МОК и перепроверки допинг-проб, а также карьерной истории каждого атлета.
Так, например, среди критериев — «следы вскрытия контейнеров с пробами», «подмена проб в Московской антидопинговой лаборатории» и «Дюшес». Кроме того, спортсмен не был допущен к Олимпиаде, если когда-либо был уличен в допинговых нарушениях или не явился на тестирование, не объяснив причин.
Валери Фурнейрон, глава комиссии МОК: «Для принятия решения о выдаче приглашения мы учитывали множество данных, в том числе подозрительные показатели на стероиды, несоответствия ДНК, нарушения биологического паспорта, а также изучали данные, предоставленные в отчетах Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, информацию, собранную WADA, данные, предоставленные международными федерациями по зимним видам спорта. Также мы изучили информацию из иных источников. Каждый случай рассматривался отдельно и анонимно».
Olympic Athlete from Russia (OAR) Invitation Review Panel releases list of information used as part of its deliberations https://t.co/KW0RUKJHM8— IOC MEDIA (@iocmedia) January 25, 2018
Итоговый список российских спортсменов, допущенных на Игры в Пхёнчхан под нейтральным флагом, глава комиссии МОК намерен утвердить 27 января.
Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы участие в Играх принимало «только молодое и „чистое“ поколение».
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