Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    МОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду. МОК, Олимпиада, допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду

    МОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду

    14 комментариев
    • Фото: PA Images / David Davies / ТАСС
    МОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду

    МОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду

    МОК опубликовал список оснований для недопуска россиян на Олимпиаду
    • Фото: PA Images / David Davies / ТАСС

      • Международный олимпийский комитет опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпиады в Пхёнчхане.

      Список состоит из 17 пунктов, и даже одного из них было достаточно для отстранения спортсмена от Игр.

      Критерии основаны на информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории и показаний ее бывшего главы Григория Родченкова, доклада Ричарда Макларена, итогов расследования комиссий МОК и перепроверки допинг-проб, а также карьерной истории каждого атлета.

      Так, например, среди критериев — «следы вскрытия контейнеров с пробами», «подмена проб в Московской антидопинговой лаборатории» и «Дюшес». Кроме того, спортсмен не был допущен к Олимпиаде, если когда-либо был уличен в допинговых нарушениях или не явился на тестирование, не объяснив причин.

      Валери Фурнейрон, глава комиссии МОК: «Для принятия решения о выдаче приглашения мы учитывали множество данных, в том числе подозрительные показатели на стероиды, несоответствия ДНК, нарушения биологического паспорта, а также изучали данные, предоставленные в отчетах Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, информацию, собранную WADA, данные, предоставленные международными федерациями по зимним видам спорта. Также мы изучили информацию из иных источников. Каждый случай рассматривался отдельно и анонимно».




      Итоговый список российских спортсменов, допущенных на Игры в Пхёнчхан под нейтральным флагом, глава комиссии МОК намерен утвердить 27 января.

      Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы участие в Играх принимало «только молодое и „чистое“ поколение».

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru