Оперетта капитана Крутова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Оперетта капитана Крутова 16+
    •  

    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов

    11 комментариев
    • Фото: zasport / instagram.com
    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов

    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов

    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов
  • Фото: zasport / instagram.com

    • Компания ZASPORT — официальный экипировщик Олимпийского комитета России — представила эскизы формы российских спортсменов, в которой те будут выступать на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом, поэтому не смогут использовать национальную символику.

    ZASPORT: «Эскизы „нейтральной“ формы были одобрены МОК, и, согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia».

    Экипировочный центр для спортсменов откроется 22 января.
    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов. Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов. Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов. Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В конце декабря глава ZASPORT Анастасия Задорина сообщила, что в связи с требованиями МОК часть ранее представленной коллекции для российских олимпийцев придется перешивать, а часть — отшивать заново.

    В Москве презентовали форму сборной РФ на Олимпийских играх 2018 года: ntv.ru/novosti/1956783/

    Posted by НТВ on Wednesday, November 29, 2017

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru