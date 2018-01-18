ZASPORT представила «нейтральную» олимпийскую форму российских спортсменов

Компания ZASPORT — официальный экипировщик Олимпийского комитета России — представила эскизы формы российских спортсменов, в которой те будут выступать на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом, поэтому не смогут использовать национальную символику.
ZASPORT: «Эскизы „нейтральной“ формы были одобрены МОК, и, согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia».
Экипировочный центр для спортсменов откроется 22 января.
В конце декабря глава ZASPORT Анастасия Задорина сообщила, что в связи с требованиями МОК часть ранее представленной коллекции для российских олимпийцев придется перешивать, а часть — отшивать заново.
ZASPORT: «Эскизы „нейтральной“ формы были одобрены МОК, и, согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia».
Экипировочный центр для спортсменов откроется 22 января.
В конце декабря глава ZASPORT Анастасия Задорина сообщила, что в связи с требованиями МОК часть ранее представленной коллекции для российских олимпийцев придется перешивать, а часть — отшивать заново.
В Москве презентовали форму сборной РФ на Олимпийских играх 2018 года: ntv.ru/novosti/1956783/Posted by НТВ on Wednesday, November 29, 2017
Комментарии