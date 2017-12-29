МОК утвердил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаде

МОК одобрил изменения в форме российских олимпийцев для
Игр-2018.
Международный олимпийский комитет утвердил изменения в дизайне парадной формы российских спортсменов для Игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщила глава фирмы-экипировщика сборной ZASPORT Анастасия Задорина.
Анастасия Задорина, глава ZASPORT: «22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть — отшита заново».
Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игры. В южнокорейском Пхёнчхане разрешили выступить только «чистым» спортсменам, у которых не было проблем с допингом.
Кроме того, россияне должны будут выступать на Играх не под национальным, а под олимпийским флагом. На форме атлетов герб России, эмблемы сборной и ОКР должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia — «спортсмен-олимпиец из России». При этом на российских болельщиков запрет на национальную символику не распространяется.
Анастасия Задорина, глава ZASPORT: «22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть — отшита заново».
Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игры. В южнокорейском Пхёнчхане разрешили выступить только «чистым» спортсменам, у которых не было проблем с допингом.
Кроме того, россияне должны будут выступать на Играх не под национальным, а под олимпийским флагом. На форме атлетов герб России, эмблемы сборной и ОКР должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia — «спортсмен-олимпиец из России». При этом на российских болельщиков запрет на национальную символику не распространяется.
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