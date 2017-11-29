В Москве презентовали форму сборной РФ на Олимпийских играх 2018 года

Компания ZASPORT представила форму национальной команды России на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Как пишет ТАСС, на проходящей в Москве презентации формы сборной РФ присутствует президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, победители Олимпийских игр в Сочи сноубордист Виктор Вайлд, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также волейболистка Екатерина Гамова и теннисистка Светлана Кузнецова.
Компания ZASPORT стала официальным экипировщиком Олимпийского комитета России в марте этого года.
Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «У нас в последнее время не очень хорошие новости. Надеюсь, что презентация формы добавит радости российским болельщикам».
Напомним, вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года будет решен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря.
Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и аннулировал результаты с Игр 2014 года в Сочи 22 российских спортсменов, лишив серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. А в среду МОК дисквалифицировал российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил.
Компания ZASPORT стала официальным экипировщиком Олимпийского комитета России в марте этого года.
Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «У нас в последнее время не очень хорошие новости. Надеюсь, что презентация формы добавит радости российским болельщикам».
Напомним, вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года будет решен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря.
Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и аннулировал результаты с Игр 2014 года в Сочи 22 российских спортсменов, лишив серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. А в среду МОК дисквалифицировал российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил.
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