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    МОК лишил Россию еще пяти медалей Олимпиады в Сочи

    16 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    МОК лишил Россию еще пяти медалей Олимпиады в Сочи

    МОК лишил Россию еще пяти медалей Олимпиады в Сочи

    МОК лишил Россию еще пяти медалей Олимпиады в Сочи
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты еще нескольких российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи.

    Биатлонистка Ольга Вилухина лишена двух серебряных медалей, еще без одного серебра осталась Яна Романова. Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишены золотых наград. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова. На Играх в Сочи он занял пятое место. Все указанные спортсмены пожизненно дисквалифицированы.

    Ранее сообщалось, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова. До этого золотой и бронзовой медалей лишили скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину.

    Ситуацию с лишением россиян медалей и отстранением их от соревнований агентству «Р-Спорт» прокомментировал главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

    Альберт Демченко: «Я слежу за всей этой ситуацией, и когда начинаешь сопоставлять факты по переписке, когда изучаешь этот список „Дюшес“, понимаешь, что данные не сходятся, по крайней мере в тех источниках, что в открытом доступе. Бред бредовый, и я считаю, нужно указывать на все несовпадения по датам и срокам».

    Он считает, что российская сторона должна более серьезно подойти к изучению доклада Ричарда Макларена о допинге в Российском спорте, после которого и была создана комиссия МОК. Демченко выразил мнение, что Россия должна защищаться, предоставляя факты и указывая на несоответствия.

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