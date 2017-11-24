МОК лишил Россию первого места в медальном зачете Игр в Сочи

Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил наград бобслеиста Александра Зубкова.
Международный олимпийский комитет лишил двух золотых медалей Олимпиады в Сочи бобслеиста Александра Зубкова и пожизненно отстранил его от участия в Играх. После этого Россия лишилась первого места в общем медальном зачете Олимпийских игр 2014 года. У российских спортсменов осталось 10 золотых наград, по количеству медалей ее теперь опережают Норвегия и Канада.
Кроме Зубкова от участия в Играх пожизненно отстранены бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. Все признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи, сообщается на сайте МОК. Фаткулину также лишили серебряной медали за выступление на дистанции 500 метров.
Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году, в настоящее время он возглавляет Федерацию бобслея России.
В среду Международный олимпийский комитет отстранил от соревнований четверых скелетонистов: Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Третьяков и Никитина были лишены золотой и бронзовой медалей.
Кроме Зубкова от участия в Играх пожизненно отстранены бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. Все признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи, сообщается на сайте МОК. Фаткулину также лишили серебряной медали за выступление на дистанции 500 метров.
Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году, в настоящее время он возглавляет Федерацию бобслея России.
В среду Международный олимпийский комитет отстранил от соревнований четверых скелетонистов: Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Третьяков и Никитина были лишены золотой и бронзовой медалей.
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