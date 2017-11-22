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    МОК пожизненно отстранил от Игр четверых российских скелетонистов

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    МОК пожизненно отстранил от Игр четверых российских скелетонистов

    МОК пожизненно отстранил от Игр четверых российских скелетонистов

    МОК пожизненно отстранил от Игр четверых российских скелетонистов
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Четыре российских скелетониста обвинены комиссией МОК в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи. Александра Третьякова лишили золотой медали.

    Международный олимпийский комитет лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золота и бронзы Олимпиады-2014 в Сочи, а также аннулировал результаты скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

    Все четверо россиян пожизненно отстранены от участия в Играх из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

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    Дела спортсменов были рассмотрены комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.

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