«Отобрали треть жизни»: лыжник Легков рассказал об ощущениях после дисквалификации

Российские спортсмены, обвиненные в применении допинга, стали пешками в большой политической игре, заявил лыжник Александр Легков.
Россиянин оказался в числе спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Результаты Легкова на Играх в Сочи, где он завоевал золото и серебро, аннулированы.
Сам лыжник впервые после дисквалификации рассказал, как переживает удар, нанесенный по его спортивной карьере и репутации.
Александр Легков: «Отобрали одно из самых ценных, что у тебя есть, к чему ты шел практически треть своей жизни, — завоевывал медали, результаты и шел к олимпийским медалям, о которых ты мечтал, которые выиграл честно. И я буду умирать когда, я никогда в жизни не допущу в своей голове мысль, что я что-то съел. Это медаль чистая. Я выиграл честно у своих соперников на финише, и не только на финише».
Легкова и его партнеров по команде признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Поводом стали царапины, обнаруженные на контейнерах с пробами.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой выразил уверенность, что отстранения всей российской сборной от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане не будет, несмотря на то, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА.
Сам лыжник впервые после дисквалификации рассказал, как переживает удар, нанесенный по его спортивной карьере и репутации.
Александр Легков: «Отобрали одно из самых ценных, что у тебя есть, к чему ты шел практически треть своей жизни, — завоевывал медали, результаты и шел к олимпийским медалям, о которых ты мечтал, которые выиграл честно. И я буду умирать когда, я никогда в жизни не допущу в своей голове мысль, что я что-то съел. Это медаль чистая. Я выиграл честно у своих соперников на финише, и не только на финише».
Легкова и его партнеров по команде признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Поводом стали царапины, обнаруженные на контейнерах с пробами.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой выразил уверенность, что отстранения всей российской сборной от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане не будет, несмотря на то, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА.
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