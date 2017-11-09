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    Российские лыжники лишены еще двух медалей Олимпиады-2014

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    Российские лыжники лишены еще двух медалей Олимпиады-2014

    Российские лыжники лишены еще двух медалей <nobr>Олимпиады-2014</nobr>

    Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала виновными российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

    Все четверо пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их сочинские результаты 2014 года аннулированы. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении Александра Легкова и Евгения Белова.

    Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России: «От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову. То есть они признаны виновными».

    Дисквалификация и аннулирование результатов всех шестерых лыжников будут обжалованы в Спортивном арбитражном суде.

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