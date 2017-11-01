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    Двое российских лыжников получили пожизненную дисквалификацию

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Двое российских лыжников получили пожизненную дисквалификацию

    Двое российских лыжников получили пожизненную дисквалификацию

    Двое российских лыжников получили пожизненную дисквалификацию
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

    Легков и Белов получили пожизненную дисквалификацию, они не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме этого, спортсмены лишены медалей сочинской Олимпиады-2014.

    Информацию относительно Легкова и Белова подтвердила агентству «Р-Спорт» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Для расследования нарушений были созданы две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с сочинских Игр.

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