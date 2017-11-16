Позиция WADA поставила под вопрос олимпийские перспективы российской сборной

Сегодня из Сеула пришла новость, которая может отразиться на будущем наших спортсменов на мировой арене. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Помешает ли это нашей сборной поехать на зимнюю Олимпиаду?
Угроза недопуска нашей сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане невелика, но она все же существует. Есть в английском языке устойчивое выражение just because, что в переводе на русский означает «просто потому». Это когда одна из сторон спора упрямо стоит на своем, ничем, по большому счету, не подкрепленном решении и не слушает аргументы другой стороны. Нынешняя позиция Всемирного антидопингового агентства лучше всего характеризуется именно этой фразой.
Российская сторона выполнила, пожалуй, все ключевые требования по реформированию РУСАДА: поменяло руководство, даже ввело в состав комиссии по этике иностранного наблюдателя.
Евгений Ачкасов, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУ им. И. М. Сеченова: «Организован допуск даже в закрытые города, куда другим иностранцам попасть невозможно. А с точки зрения необходимости тестирования даже туда организован допуск, чтобы тестировать спортсменов. Это вообще беспрецедентные меры, на что пошла Россия и насколько открылась».
Но функционерам WADA этого оказалось мало.
Крейг Риди, руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA): «Хочу заострить ваше внимание на том, что все мы сегодня сошлись во мнении, что чистые спортсмены, безусловно, должны иметь право выступать на всех соревнованиях. Но что касается соответствия РУСАДА, то они по-прежнему не выполнили всю дорожную карту, поэтому остаются в прежнем статусе».
Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, есть в требованиях WADA 2 особых пункта. Первый: Россия должна признать выводы комиссии Макларена о существовании у нас государственной системы допинга. Информационные вбросы на эту тему продолжаются, якобы эту самую систему по напичкиванию наших атлетов всякими таблетками нехорошими курировали Министерство спорта РФ и даже ФСБ. Доказательств, разумеется, нет. Все строится на заявлениях перебежчика Родченкова. Россия уже заявляла, что с выводами комиссии Макларена она не согласна.
Алексей Воевода, депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион: «Мы не можем признать то, чего нет. Доклад Макларена он построен на воздухе».
Второе условие: офицеры WADA должны получить доступ к пробам в московских лабораториях. С этим возникли трудности. Пробирки изъяты сотрудниками СКР для расследования, но вроде бы, доступ к ним в скором времени станет возможным. То есть остается лишь один спорный момент, который у нас считают чисто политическим, но именно за него функционеры WADA зацепились.
Все помнят историю летней Олимпиады в Рио. Тогда WADA рекомендовала Международному олимпийскому комитету не допускать часть российских атлетов к соревнованиям, МОК эту рекомендацию послушно выполнил. Сейчас таких прямых указаний от WADA не поступило. Все решится в начале декабря, когда МОК соберется на заседание в Лозанне.
Существуют три варианта: либо нашу сборную допустят, либо отдадут право решать судьбу спортсменов конкретным международным спортивным федерациям, либо завернут всю национальную команду, оставив право отдельным спортсменам выступать не под российским, а под олимпийским флагом, что для нашей стороны неприемлемо. Да и глава МОК Томас Бах считает такой сценарий маловероятным.
Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка: «Какие шансы? Шансы остаются однозначно, спортсмены должны готовится и не думать. Они проходят соревнования, их никто не отстранял».
Ситуация с паралимпийской сборной куда сложнее. Для нее риск не попасть в Пхёнчхан остается высоким. Для России трудности в любом случае будут. Недавно наших лыжников дисквалифицировали пожизненно. Поговаривают о пересмотре итогов сочинской Олимпиады. В общем, давний лозунг Игр «О спорт, ты — мир» в такой недружественной атмосфере сильно потускнел.
Российская сторона выполнила, пожалуй, все ключевые требования по реформированию РУСАДА: поменяло руководство, даже ввело в состав комиссии по этике иностранного наблюдателя.
Евгений Ачкасов, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУ им. И. М. Сеченова: «Организован допуск даже в закрытые города, куда другим иностранцам попасть невозможно. А с точки зрения необходимости тестирования даже туда организован допуск, чтобы тестировать спортсменов. Это вообще беспрецедентные меры, на что пошла Россия и насколько открылась».
Но функционерам WADA этого оказалось мало.
Крейг Риди, руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA): «Хочу заострить ваше внимание на том, что все мы сегодня сошлись во мнении, что чистые спортсмены, безусловно, должны иметь право выступать на всех соревнованиях. Но что касается соответствия РУСАДА, то они по-прежнему не выполнили всю дорожную карту, поэтому остаются в прежнем статусе».
Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, есть в требованиях WADA 2 особых пункта. Первый: Россия должна признать выводы комиссии Макларена о существовании у нас государственной системы допинга. Информационные вбросы на эту тему продолжаются, якобы эту самую систему по напичкиванию наших атлетов всякими таблетками нехорошими курировали Министерство спорта РФ и даже ФСБ. Доказательств, разумеется, нет. Все строится на заявлениях перебежчика Родченкова. Россия уже заявляла, что с выводами комиссии Макларена она не согласна.
Алексей Воевода, депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион: «Мы не можем признать то, чего нет. Доклад Макларена он построен на воздухе».
Второе условие: офицеры WADA должны получить доступ к пробам в московских лабораториях. С этим возникли трудности. Пробирки изъяты сотрудниками СКР для расследования, но вроде бы, доступ к ним в скором времени станет возможным. То есть остается лишь один спорный момент, который у нас считают чисто политическим, но именно за него функционеры WADA зацепились.
Все помнят историю летней Олимпиады в Рио. Тогда WADA рекомендовала Международному олимпийскому комитету не допускать часть российских атлетов к соревнованиям, МОК эту рекомендацию послушно выполнил. Сейчас таких прямых указаний от WADA не поступило. Все решится в начале декабря, когда МОК соберется на заседание в Лозанне.
Существуют три варианта: либо нашу сборную допустят, либо отдадут право решать судьбу спортсменов конкретным международным спортивным федерациям, либо завернут всю национальную команду, оставив право отдельным спортсменам выступать не под российским, а под олимпийским флагом, что для нашей стороны неприемлемо. Да и глава МОК Томас Бах считает такой сценарий маловероятным.
Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка: «Какие шансы? Шансы остаются однозначно, спортсмены должны готовится и не думать. Они проходят соревнования, их никто не отстранял».
Ситуация с паралимпийской сборной куда сложнее. Для нее риск не попасть в Пхёнчхан остается высоким. Для России трудности в любом случае будут. Недавно наших лыжников дисквалифицировали пожизненно. Поговаривают о пересмотре итогов сочинской Олимпиады. В общем, давний лозунг Игр «О спорт, ты — мир» в такой недружественной атмосфере сильно потускнел.
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