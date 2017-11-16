Глава WADA ответил на вопрос об участии россиян в Олимпиаде

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что российская сторона не выполнила два требования «дорожной карты» по восстановлению антидопинговой системы. Формально это решение может стать причиной недопуска наших атлетов на Олимпиаду в Южной Корее. Впрочем, Риди говорит, что от WADA этот вопрос не зависит.
Риди подчеркнул, что многие положения «дорожной карты» были соблюдены, однако два пункта так и остались невыполненными. Именно поэтому в WADA и пришли к выводу, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует международному кодексу.
Также Крейг Риди рассказал, что WADA получило предложение от российского Следственного комитета о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений и примет его.
При этом глава WADA отметил, что у организации «нет прав определять, кто принимает участие в Олимпиаде», передает ТАСС. Также он сообщил, что через две недели Международный олимпийский комитет получит результаты работы комиссий WADA, которые также занимались расследованием допингового скандала.
Крейг Риди, руководитель WADA: «Мы согласились только в том, что РУСАДА не соответствует международному кодексу. Но с технической точки зрения ситуация намного улучшилась с момента временной приостановки деятельности российского агентства. Два требования остались невыполненными, и мы не можем закрыть на это глаза, закрыть глаза на те договоренности, которые у нас были. С учетом этого хотелось бы подчеркнуть, что они (Россия) продолжают развивать свою собственную систему антидопингового тестирования, и довольно эффективно это делают».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что совет учредителей WADA отказался восстанавливать РУСАДА в правах. Этот шаг были принят из-за того, что российская сторона так и не признала выводы независимой комиссии Макларена о якобы имеющейся в РФ государственной системе допинга. Кроме того, как утверждается в докладе, представителей WADA не пускают к опечатанным пробам, хранящихся в московской лаборатории.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уже заявил, что в решении WADA есть элементы политики, а также назвал «анекдотом» звучащие в адрес России обвинения.
Также Крейг Риди рассказал, что WADA получило предложение от российского Следственного комитета о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений и примет его.
При этом глава WADA отметил, что у организации «нет прав определять, кто принимает участие в Олимпиаде», передает ТАСС. Также он сообщил, что через две недели Международный олимпийский комитет получит результаты работы комиссий WADA, которые также занимались расследованием допингового скандала.
Крейг Риди, руководитель WADA: «Мы согласились только в том, что РУСАДА не соответствует международному кодексу. Но с технической точки зрения ситуация намного улучшилась с момента временной приостановки деятельности российского агентства. Два требования остались невыполненными, и мы не можем закрыть на это глаза, закрыть глаза на те договоренности, которые у нас были. С учетом этого хотелось бы подчеркнуть, что они (Россия) продолжают развивать свою собственную систему антидопингового тестирования, и довольно эффективно это делают».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что совет учредителей WADA отказался восстанавливать РУСАДА в правах. Этот шаг были принят из-за того, что российская сторона так и не признала выводы независимой комиссии Макларена о якобы имеющейся в РФ государственной системе допинга. Кроме того, как утверждается в докладе, представителей WADA не пускают к опечатанным пробам, хранящихся в московской лаборатории.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уже заявил, что в решении WADA есть элементы политики, а также назвал «анекдотом» звучащие в адрес России обвинения.
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