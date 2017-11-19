«Это не дело WADA»: глава ОКР в интервью НТВ оценил шансы допуска россиян на Олимпиаду

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди прямо заявил, что спорт без политики — это неосуществимая мечта и политика касается всех аспектов нашей жизни, в том числе и спорта. То есть сколько бы Международный олимпийский комитет ни уверял, что спорт вне политики, есть WADA, которое считает МОК мечтателями.
Свой прогноз того, чьи аргументы победят и поедет ли российская сборная в Пхёнчхан, в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой сделал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Глава ОКР на днях вернулся из Пхёнчхана, где выступал перед допинг-чиновниками.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России: «Эти два процесса — восстановление российской антидопинговой системы и участие российских спортсменов в Олимпиаде — никак между собой не связаны. WADA и Международный олимпийский комитет, который определяет порядок участия в Олимпийских играх, — это совершенно разные организации, и каждый отвечает за свой участок. Хотя перед Олимпиадой в Рио WADA приняло решение рекомендовать МОК не допускать нашу команду к Играм, сейчас таких решений WADA не принимает, потому что это не его дело».
Жуков пояснил, что все российские спортсмены, которые являются кандидатами на выступление в Пхёнчхане, сейчас участвуют в отборочных соревнованиях и регулярно сдают допинг-пробы, подтверждающие их честность.
Александр Жуков: «Ведь Олимпиада — это соревнования, на которые еще надо попасть, завоевать лицензию, соответственно, хорошо выступить в предолимпийских соревнованиях. Спортсмен, который на протяжении всего сезона участвует в соревнованиях, сдает допинг-тесты, у него все отрицательные пробы. Нет никаких сомнений в том, что он не принимает запрещенные препараты, и нет никаких сомнений в том, что он может выступать во всех соревнованиях».
Теперь, по словам Жукова, российские спортивные чиновники намерены на заседании исполкома МОК попытаться донести свою позицию до людей, которые будут принимать окончательные решения.
Александр Жуков: «Да, конечно, мы слышим сегодня призывы из целого ряда стран о том, чтобы не допустить нашу команду именно из-за того, что были какие-то ранее манипуляции. Но на наш взгляд, это абсолютно не оправданный ничем подход, попытка ввести некую коллективную ответственность, заставить спортсменов отвечать за чьи-то чужие грехи».
Программа «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой выйдет в эфир НТВ в 19:00.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России: «Эти два процесса — восстановление российской антидопинговой системы и участие российских спортсменов в Олимпиаде — никак между собой не связаны. WADA и Международный олимпийский комитет, который определяет порядок участия в Олимпийских играх, — это совершенно разные организации, и каждый отвечает за свой участок. Хотя перед Олимпиадой в Рио WADA приняло решение рекомендовать МОК не допускать нашу команду к Играм, сейчас таких решений WADA не принимает, потому что это не его дело».
Жуков пояснил, что все российские спортсмены, которые являются кандидатами на выступление в Пхёнчхане, сейчас участвуют в отборочных соревнованиях и регулярно сдают допинг-пробы, подтверждающие их честность.
Александр Жуков: «Ведь Олимпиада — это соревнования, на которые еще надо попасть, завоевать лицензию, соответственно, хорошо выступить в предолимпийских соревнованиях. Спортсмен, который на протяжении всего сезона участвует в соревнованиях, сдает допинг-тесты, у него все отрицательные пробы. Нет никаких сомнений в том, что он не принимает запрещенные препараты, и нет никаких сомнений в том, что он может выступать во всех соревнованиях».
Теперь, по словам Жукова, российские спортивные чиновники намерены на заседании исполкома МОК попытаться донести свою позицию до людей, которые будут принимать окончательные решения.
Александр Жуков: «Да, конечно, мы слышим сегодня призывы из целого ряда стран о том, чтобы не допустить нашу команду именно из-за того, что были какие-то ранее манипуляции. Но на наш взгляд, это абсолютно не оправданный ничем подход, попытка ввести некую коллективную ответственность, заставить спортсменов отвечать за чьи-то чужие грехи».
Программа «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой выйдет в эфир НТВ в 19:00.
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