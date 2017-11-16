Президент ОКР рассказал WADA о новой антидопинговой культуре в России

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Сеуле заявил, в российском обществе крайне негативно относятся к употребоению допинга.
Жуков напомнил, что в России реализуется национальный план по борьбе с использованием допинга, передает ТАСС.
Александр Жуков, президент ОКР: «Что касается изменения отношения к допингу в Российской Федерации и формирования новой антидопинговой культуры, то мы на государственном уровне приняли законы, которые доказывают — в нашем обществе существует полное неприятие использования допинга в спорте. Сейчас в России реализуется национальный план по борьбе с допингом, разработанный Независимой общественной комиссией, созданной ОКР. Склонение к употреблению допинга на сегодняшний день является в России уголовно наказуемым преступлением».
Он также заявил, что пришло время восстановить членство Российского антидопингового агентства в WADA, так как российская сторона выполнила все пункты дорожной карты, которые касаются оперативной деятельности агентства.
Александр Жуков: «Сейчас это полностью реформированная организация с новым руководством, независимая от Правительства и обеспеченная необходимым финансированием, ее восстановление шло под полным контролем WADA, думаю, что по этому поводу не может быть никаких сомнений. Я уверен, все мы понимаем, что пришло время двигаться вперед и признать РУСАДА полностью соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу».
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Работу московской антидопинговой лаборатории временно приостановили. После этого была согласована дорожная карта по восстановлению антидопинговой системы РФ.
Александр Жуков, президент ОКР: «Что касается изменения отношения к допингу в Российской Федерации и формирования новой антидопинговой культуры, то мы на государственном уровне приняли законы, которые доказывают — в нашем обществе существует полное неприятие использования допинга в спорте. Сейчас в России реализуется национальный план по борьбе с допингом, разработанный Независимой общественной комиссией, созданной ОКР. Склонение к употреблению допинга на сегодняшний день является в России уголовно наказуемым преступлением».
Он также заявил, что пришло время восстановить членство Российского антидопингового агентства в WADA, так как российская сторона выполнила все пункты дорожной карты, которые касаются оперативной деятельности агентства.
Александр Жуков: «Сейчас это полностью реформированная организация с новым руководством, независимая от Правительства и обеспеченная необходимым финансированием, ее восстановление шло под полным контролем WADA, думаю, что по этому поводу не может быть никаких сомнений. Я уверен, все мы понимаем, что пришло время двигаться вперед и признать РУСАДА полностью соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу».
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Работу московской антидопинговой лаборатории временно приостановили. После этого была согласована дорожная карта по восстановлению антидопинговой системы РФ.
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