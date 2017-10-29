До начала Олимпиады в Южной Корее осталось чуть больше ста дней. Однако до сих пор не понятно, примет ли в ней участие российская сборная. Американская лыжная федерация и канадский олимпийский комитет требуют не пускать Россию на Игры. Потому что наших лыжников до сих пор судят, несмотря на то что их пробы на допинг были вскрыты с нарушениями и ничего не показали.
Министр спорта Павел Колобков дал первое за год на посту интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой и объяснил, что сейчас происходит с допингом в России.
По словам Колобкова, в настоящий момент изменилась, по сути, вся антидопинговая система. В РУСАДА избраны новый наблюдательный совет и генеральный директор, кроме того изменена и система финансирования.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Если говорить про статистику, то в прошлом году количество положительных проб, о которых стопроцентно можно говорить, что там никаких сомнений в том, что это правда, нет, — 0,6. То есть этот показатель ниже, чем показатель у других спортивных стран. Сейчас мы уверены, можно сказать, практически во всех спортсменах, что они все оттестированы, честно готовятся и намерены выступить хорошо на Олимпийских играх. Это я могу сказать уверенно совершенно. Все наши спортсмены понимают, что, один раз оступившись, можно всю свою жизнь, всю свою карьеру и доброе имя потерять».
Министр напомнил, что приглашение на Олимпиаду российская сборная получила еще полгода назад. По его словам, сейчас никто даже мысли не допускает, что Россия может не поехать на Игры.
Павел Колобков: «Все спортсмены сейчас участвуют во всех турнирах. Может быть, несколько человек сейчас и проходят судебные процессы, там идет обсуждение на уровне Международного олимпийского комитета. Но таких несколько человек всего. В общем, уверенность в том, что спортсмены поедут, у меня есть. Что все поедут, что сборная команда будет выступать — уверенность есть. Ну, с другой стороны, все мы под богом ходим».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
По словам Колобкова, в настоящий момент изменилась, по сути, вся антидопинговая система. В РУСАДА избраны новый наблюдательный совет и генеральный директор, кроме того изменена и система финансирования.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Если говорить про статистику, то в прошлом году количество положительных проб, о которых стопроцентно можно говорить, что там никаких сомнений в том, что это правда, нет, — 0,6. То есть этот показатель ниже, чем показатель у других спортивных стран. Сейчас мы уверены, можно сказать, практически во всех спортсменах, что они все оттестированы, честно готовятся и намерены выступить хорошо на Олимпийских играх. Это я могу сказать уверенно совершенно. Все наши спортсмены понимают, что, один раз оступившись, можно всю свою жизнь, всю свою карьеру и доброе имя потерять».
Министр напомнил, что приглашение на Олимпиаду российская сборная получила еще полгода назад. По его словам, сейчас никто даже мысли не допускает, что Россия может не поехать на Игры.
Павел Колобков: «Все спортсмены сейчас участвуют во всех турнирах. Может быть, несколько человек сейчас и проходят судебные процессы, там идет обсуждение на уровне Международного олимпийского комитета. Но таких несколько человек всего. В общем, уверенность в том, что спортсмены поедут, у меня есть. Что все поедут, что сборная команда будет выступать — уверенность есть. Ну, с другой стороны, все мы под богом ходим».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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