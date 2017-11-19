«Все молимся»: российские спортсмены замерли в ожидании вердикта МОК

Всемирное антидопинговое агентство не восстановило полномочия РУСАДА, что ставит под сомнение участие всей сборной России в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Репортер НТВ Анатолий Майоров попытался разобраться, что же теперь делать чистым спортсменам, кто всю жизнь шел к Олимпиаде и от кого требуют сделать выбор: либо выступать без флага, либо не выступать вообще.
Накануне исполнилось ровно два года ровно, как Россия едет по дорожной карте WADA. Всех сотрудников перетряхнули, закрытую базу допинг-проб открыли, секретные города для офицеров WADA готовы рассекретить. Мы ехали по дорожной карте, не сворачивая, а в конце оказался тупик.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту: «Они хотят только одного — чтобы мы признали государственную поддержку допинга. Тут вопрос нас додавить, что мы это должны признать».
Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Нас просят расписаться в том, что не доказано и что мы никогда не признаем, потому что, по сути, такого нет».
Беглый директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверяет, что всех спортсменов курировал кагэбэшник в форме слесаря, который менял пробирки через секретную дыру в стене. Рассказы Родченкова легли в основу доклада Ричарда Макларена, и мы должны были признать его без торгов в формулировках. Мы не признали. И теперь должны быть готовы к вариантам. Самый худший — отстранение от будущей Олимпиады всей сборной.
Николай Олюнин, серебряный призер Олимпиады-2014 по сноуборд-кроссу: «Мы каждый день тренируемся, каждый день мечтаем даже не о том, чтобы победить, а просто попасть туда. Просто взять и отнять этот шанс — очень неприятно для нас».
Даниил Дильман, двукратный чемпион мира по сноуборд-кроссу среди юниоров: «То, что сейчас происходит, непостижимое. Они привлекают к спорту политику — так не должно быть».
Мария Васильцова, член сборной России по сноуборд-кроссу: «Очень сильно давит. Подходишь к важному событию в твоей жизни, а ты начинаешь сомневаться, появляются волнения. Думаешь: провалишься, начинаешь сомневаться в себе».
Николай Олюнин: «Все молимся, держим крестики. Ничего не остается больше, чем просто ждать и надеяться».
До приговора МОК — чуть больше двух недель. Все ждут, затаив дыхание, но у лыжников уже сейчас отбирают медали за царапины на баночках для проб, и все помнят слезы россиян перед Олимпиадой в Рио.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член МОК: «Пострадали все чистые легкоатлеты нашей страны, в том числе и я, а представители других стран с несколькими дисквалификациями выступали и защищали флаг своей страны».
Юлия Ефимова, трехкратный призор Олимпийских игр: «Приходилось искать, где тренироваться, потому что не во все бассейны меня пускали — было распоряжение такое. Ходили в обычный бассейн, где платишь и тренируешься».
Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию: «Борьба за медали идет колоссальная, и вопрос уже не стоит о мастерстве — на сегодняшний день, как правило, это нервы».
Подробности — в сюжете.
Шансы допуска российской сборной на Олимпиаду в интервью программе «Итоги недели» оценил глава ОКР Александр Жуков.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту: «Они хотят только одного — чтобы мы признали государственную поддержку допинга. Тут вопрос нас додавить, что мы это должны признать».
Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Нас просят расписаться в том, что не доказано и что мы никогда не признаем, потому что, по сути, такого нет».
Беглый директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверяет, что всех спортсменов курировал кагэбэшник в форме слесаря, который менял пробирки через секретную дыру в стене. Рассказы Родченкова легли в основу доклада Ричарда Макларена, и мы должны были признать его без торгов в формулировках. Мы не признали. И теперь должны быть готовы к вариантам. Самый худший — отстранение от будущей Олимпиады всей сборной.
Николай Олюнин, серебряный призер Олимпиады-2014 по сноуборд-кроссу: «Мы каждый день тренируемся, каждый день мечтаем даже не о том, чтобы победить, а просто попасть туда. Просто взять и отнять этот шанс — очень неприятно для нас».
Даниил Дильман, двукратный чемпион мира по сноуборд-кроссу среди юниоров: «То, что сейчас происходит, непостижимое. Они привлекают к спорту политику — так не должно быть».
Мария Васильцова, член сборной России по сноуборд-кроссу: «Очень сильно давит. Подходишь к важному событию в твоей жизни, а ты начинаешь сомневаться, появляются волнения. Думаешь: провалишься, начинаешь сомневаться в себе».
Николай Олюнин: «Все молимся, держим крестики. Ничего не остается больше, чем просто ждать и надеяться».
До приговора МОК — чуть больше двух недель. Все ждут, затаив дыхание, но у лыжников уже сейчас отбирают медали за царапины на баночках для проб, и все помнят слезы россиян перед Олимпиадой в Рио.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член МОК: «Пострадали все чистые легкоатлеты нашей страны, в том числе и я, а представители других стран с несколькими дисквалификациями выступали и защищали флаг своей страны».
Юлия Ефимова, трехкратный призор Олимпийских игр: «Приходилось искать, где тренироваться, потому что не во все бассейны меня пускали — было распоряжение такое. Ходили в обычный бассейн, где платишь и тренируешься».
Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию: «Борьба за медали идет колоссальная, и вопрос уже не стоит о мастерстве — на сегодняшний день, как правило, это нервы».
Подробности — в сюжете.
Шансы допуска российской сборной на Олимпиаду в интервью программе «Итоги недели» оценил глава ОКР Александр Жуков.
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