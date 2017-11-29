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    От Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Мокрушин
    От Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов

    От Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов

    От Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов
  • Фото: РИА Новости, Михаил Мокрушин

    • Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил.

    Спортсменам запрещено участвовать в Олимпиадах в любом качестве, а их результаты на Играх 2014 года в Сочи аннулированы.

    Как отметили в МОК, Касьянова, Пушкарёва и Хузина решили наказать после расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.

    Отметим, что на Олимпиаде в Сочи призовых мест у этих спортсменов не было, однако после аннулирования результатов Александра Зубкова они должны были получить бронзовые медали (в двойках и четверках). Теперь призерами в двойках станут латвийцы, а в четверках — британцы.

    смотретьМОК аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов на ОИ-2014
    МОК аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов на ОИ-2014
    Таким образом, по итогам решений комиссии Освальда уже 22 российских спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад. Ранее МОК лишил серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.

    Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что «состоявшуюся победу украсть очень сложно».

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