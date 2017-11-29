От Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил.
Спортсменам запрещено участвовать в Олимпиадах в любом качестве, а их результаты на Играх 2014 года в Сочи аннулированы.
Как отметили в МОК, Касьянова, Пушкарёва и Хузина решили наказать после расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.
Отметим, что на Олимпиаде в Сочи призовых мест у этих спортсменов не было, однако после аннулирования результатов Александра Зубкова они должны были получить бронзовые медали (в двойках и четверках). Теперь призерами в двойках станут латвийцы, а в четверках — британцы.
Таким образом, по итогам решений комиссии Освальда уже 22 российских спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад. Ранее МОК лишил серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.
Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что «состоявшуюся победу украсть очень сложно».
Как отметили в МОК, Касьянова, Пушкарёва и Хузина решили наказать после расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.
Отметим, что на Олимпиаде в Сочи призовых мест у этих спортсменов не было, однако после аннулирования результатов Александра Зубкова они должны были получить бронзовые медали (в двойках и четверках). Теперь призерами в двойках станут латвийцы, а в четверках — британцы.
Таким образом, по итогам решений комиссии Освальда уже 22 российских спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад. Ранее МОК лишил серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.
Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что «состоявшуюся победу украсть очень сложно».
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