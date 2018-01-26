«Нонсенс»: профессор Ачкасов назвал подход МОК к российским спортсменам необъективным

Заведующий кафедрой спортивной медицины университета имени Сеченова Евгений Ачкасов прокомментировал в интервью НТВ ситуацию с недопуском на
Олимпиаду-2018 ведущих российских спортсменов.
Евгений Ачкасов сообщил, что разделяет недоумение спортивного сообщества, потому что некоторые критерии МОК, на основании которых были отстранены россияне, беспрецедентны и необъективны.
Евгений Ачкасов: «Некоторые критерии, по которым российских спортсменов не допускают, объективны, это надо признать. Они распространяются не только на российских спортсменов. Но часть просто непонятна. А два последних критерия, которые звучат как „дополнительная информация от WADA и международных федераций“, вообще обтекаемые. По таким критериям можно обвинить и отстранить без доказательств любого человека. Поэтому тут можно лишь выразить недоумение, сожаление и надежду на здравый смысл — он должен восторжествовать».
Ачкасов отметил, что некоторые решения даже сложно комментировать. Например, критерий «наличие у спортсменов допинговой истории», даже если спортсмен давно отбыл наказание.
Евгений Ачкасов: «Практики повторного наказания нет нигде в мире. Это вообще нонсенс. Поэтому сложно даже предположить, какие возможны решения и резолюции в будущем».
В итоговую российскую заявку на Олимпиаду после отстранения десятков ведущих спортсменов вошли 169 атлетов. Как пояснили в ОКР, «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
Спортивный арбитражный суд в Женеве сегодня начал рассматривать апелляции российских лыжников, которые пытаются обжаловать решение МОК пожизненно отстранить их от Олимпиады. Глава Минспорта пообещал бороться за каждого спортсмена до последнего.
Евгений Ачкасов: «Некоторые критерии, по которым российских спортсменов не допускают, объективны, это надо признать. Они распространяются не только на российских спортсменов. Но часть просто непонятна. А два последних критерия, которые звучат как „дополнительная информация от WADA и международных федераций“, вообще обтекаемые. По таким критериям можно обвинить и отстранить без доказательств любого человека. Поэтому тут можно лишь выразить недоумение, сожаление и надежду на здравый смысл — он должен восторжествовать».
Ачкасов отметил, что некоторые решения даже сложно комментировать. Например, критерий «наличие у спортсменов допинговой истории», даже если спортсмен давно отбыл наказание.
Евгений Ачкасов: «Практики повторного наказания нет нигде в мире. Это вообще нонсенс. Поэтому сложно даже предположить, какие возможны решения и резолюции в будущем».
В итоговую российскую заявку на Олимпиаду после отстранения десятков ведущих спортсменов вошли 169 атлетов. Как пояснили в ОКР, «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
Спортивный арбитражный суд в Женеве сегодня начал рассматривать апелляции российских лыжников, которые пытаются обжаловать решение МОК пожизненно отстранить их от Олимпиады. Глава Минспорта пообещал бороться за каждого спортсмена до последнего.
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