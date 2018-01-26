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    Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета. МОК, ОКР, Олимпиада, Южная Корея, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета

    Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета

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    Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета

    Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета

      Россия будет до последнего бороться за каждого атлета, который не попал в список приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

      Глава Минспорта также добавил, что для спортсменов, которые все-таки не смогут выступить в Южной Корее, проведут отдельные соревнования.

      Уже несколько дней российские олимпийцы оспаривают решение МОК в арбитражном суде. Процесс начался в понедельник в Женеве. Иски подали 39 атлетов, которых ранее отстранили от участия в зимних Играх. Многие приехали на заседания лично.

      Накануне завершились слушания по делу саночников и хоккеисток. В суде сообщили, что первые решения по апелляциям огласят не раньше 30 января.

      На данный момент заявка российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее включает 169 атлетов. Полный список опубликовали на сайте ОКР. Всего в состав российской делегации входят 340 человек.

      К Играм не допустили таких звезд нашего спорта как биатлонист Антон Шипулин и конькобежец Виктор Ан. Более того, соревнования по скелетону среди женщин на Олимпиаде пройдут и вовсе без представительниц России.

      Но есть и первые успехи. Российская Федерация хоккея смогла добиться, чтобы в список включили нападающую женской сборной Людмилу Белякову. Она стала первой спортсменкой, чей недопуск удалось отменить.

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