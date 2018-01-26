Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета

Россия будет до последнего бороться за каждого атлета, который не попал в список приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Глава Минспорта также добавил, что для спортсменов, которые все-таки не смогут выступить в Южной Корее, проведут отдельные соревнования.
Уже несколько дней российские олимпийцы оспаривают решение МОК в арбитражном суде. Процесс начался в понедельник в Женеве. Иски подали 39 атлетов, которых ранее отстранили от участия в зимних Играх. Многие приехали на заседания лично.
Накануне завершились слушания по делу саночников и хоккеисток. В суде сообщили, что первые решения по апелляциям огласят не раньше 30 января.
На данный момент заявка российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее включает 169 атлетов. Полный список опубликовали на сайте ОКР. Всего в состав российской делегации входят 340 человек.
К Играм не допустили таких звезд нашего спорта как биатлонист Антон Шипулин и конькобежец Виктор Ан. Более того, соревнования по скелетону среди женщин на Олимпиаде пройдут и вовсе без представительниц России.
Но есть и первые успехи. Российская Федерация хоккея смогла добиться, чтобы в список включили нападающую женской сборной Людмилу Белякову. Она стала первой спортсменкой, чей недопуск удалось отменить.
Уже несколько дней российские олимпийцы оспаривают решение МОК в арбитражном суде. Процесс начался в понедельник в Женеве. Иски подали 39 атлетов, которых ранее отстранили от участия в зимних Играх. Многие приехали на заседания лично.
Накануне завершились слушания по делу саночников и хоккеисток. В суде сообщили, что первые решения по апелляциям огласят не раньше 30 января.
На данный момент заявка российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее включает 169 атлетов. Полный список опубликовали на сайте ОКР. Всего в состав российской делегации входят 340 человек.
К Играм не допустили таких звезд нашего спорта как биатлонист Антон Шипулин и конькобежец Виктор Ан. Более того, соревнования по скелетону среди женщин на Олимпиаде пройдут и вовсе без представительниц России.
Но есть и первые успехи. Российская Федерация хоккея смогла добиться, чтобы в список включили нападающую женской сборной Людмилу Белякову. Она стала первой спортсменкой, чей недопуск удалось отменить.
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