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    ФХР добилась приглашения на Олимпиаду лидера женской сборной

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    ФХР добилась приглашения на Олимпиаду лидера женской сборной

    ФХР добилась приглашения на Олимпиаду лидера женской сборной

    Международный олимпийский комитет выдал приглашение российской хоккеистке Людмиле Беляковой на Олимпиаду. Накануне лидер женской сборной оказалась в списке отстраненных от Игр хоккеисток наряду с дисквалифицированными спортсменками.

    Как подчеркнули в пресс-службе Федерации хоккея России, им «удалось отстоять нападающую».


    Накануне в ФХР отмечали, что Белякова не получила приглашение в Пхёнчхан, несмотря на то, что не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил.

    Еще три российские хоккеистки, не получившие приглашения на Игры, ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.

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