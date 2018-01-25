ФХР добилась приглашения на Олимпиаду лидера женской сборной

Международный олимпийский комитет выдал приглашение российской хоккеистке Людмиле Беляковой на Олимпиаду. Накануне лидер женской сборной оказалась в списке отстраненных от Игр хоккеисток наряду с дисквалифицированными спортсменками.
Как подчеркнули в пресс-службе Федерации хоккея России, им «удалось отстоять нападающую».
Накануне в ФХР отмечали, что Белякова не получила приглашение в Пхёнчхан, несмотря на то, что не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил.
Еще три российские хоккеистки, не получившие приглашения на Игры, ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.
⚡️Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову. Состав женской сборной России будет опубликован через 40 минут.— Хоккей России (@russiahockey) January 25, 2018
Накануне в ФХР отмечали, что Белякова не получила приглашение в Пхёнчхан, несмотря на то, что не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил.
Еще три российские хоккеистки, не получившие приглашения на Игры, ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.
Комментарии