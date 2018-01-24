Четырем российским хоккеисткам отказано в участии в Олимпиаде

Российские хоккеистки Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили от Международного олимпийского комитета приглашения на
Игры-2018.
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что женская команда допущена на Олимпиаду, но четыре хоккеистки из предварительной заявки не получили приглашения, в том числе лидер команды.
Федерация хоккея России: «Наша команда допущена до участия в олимпийском турнире. Не получили приглашения четыре хоккеистки из предварительной заявки женской команды. Это ранее дисквалифицированные МОК Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок, а также один из лидеров нашей команды — нападающая Людмила Белякова. Федерация хоккея России отмечает, что Белякова не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил».
Окончательный состав российской женской хоккейной команды будет объявлен 25 января.
Накануне Международный олимпийский комитет объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сокращено с 500 до 389. В список потенциальных участников Олимпиады не включили, в частности, биатлониста Антон Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктор Ана, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову, а также пятерых хоккеистов: Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.
Федерация хоккея России: «Наша команда допущена до участия в олимпийском турнире. Не получили приглашения четыре хоккеистки из предварительной заявки женской команды. Это ранее дисквалифицированные МОК Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок, а также один из лидеров нашей команды — нападающая Людмила Белякова. Федерация хоккея России отмечает, что Белякова не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил».
Окончательный состав российской женской хоккейной команды будет объявлен 25 января.
Накануне Международный олимпийский комитет объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сокращено с 500 до 389. В список потенциальных участников Олимпиады не включили, в частности, биатлониста Антон Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктор Ана, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову, а также пятерых хоккеистов: Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.
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