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    Глава IIHF раскритиковал отстранение от Олимпиады российских хоккеистов. МОК, Олимпиада, допинг, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава IIHF раскритиковал отстранение от Олимпиады российских хоккеистов

    Глава IIHF раскритиковал отстранение от Олимпиады российских хоккеистов

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    Глава IIHF раскритиковал отстранение от Олимпиады российских хоккеистов

    Глава IIHF раскритиковал отстранение от Олимпиады российских хоккеистов

    Глава IIHF раскритиковал отстранение от Олимпиады российских хоккеистов

      Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение об отстранении от Олимпиады некоторых российских хоккеистов.

      Глава IIHF выразил сожаление, что санкции опротестовать нельзя, а пострадали от них спортсмены, которые не были уличены в допинге. По мнению Фазеля, это не отвечает нормам права.

      Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея: «Мне не нравится, что нельзя оспорить это решение. Я очень сочувствую пяти хоккеистам, поскольку они не были замешаны ни в каких манипуляциях с допингом».

      А глава Олимпийского комитета Болгарии Стефка Костадинова назвала решение МОК по российским спортсменам политическим.

      Между тем от самого МОК добиться каких-либо вразумительных комментариев пока не получается.
      Комитет со ссылкой на руководителя независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон сообщил, что на Игры приглашены только «чистые» спортсмены из России, при этом отсутствие некоторых в списке приглашенных не обязательно означает, что их уличили в нарушении антидопинговых правил.

      Накануне стало известно, что в список потенциальных участников Олимпиады не включили биатлониста Антон Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктор Ана, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову, а также пятерых хоккеистов: Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.

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